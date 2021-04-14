水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失　2.7萬差點不見



▲ 老農在水圳旁撿到放有2萬多元的皮夾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市美濃區一名63歲蕭姓老農，日前在獅山街上河霸水圳旁發現一只皮夾，裡頭有2萬7千多元還有信用卡及提款卡，老農拾金不昧將皮包送到派出所，原來失主是一名香港人，因到美濃玩漂漂河，換衣服時不慎遺失，能將皮包找回來，失主非常開心，並當場包2000元紅包謝謝老農。

▲ 倪姓港人(左)感謝蕭姓老農(中)和龍肚派出所員警幫忙找到遺失的皮夾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）



美濃一名蕭姓老農，於4月11日下午17時許，手拿一疊濕透的鈔票及一只皮夾，匆匆忙忙地跑進旗山分局龍肚派出所，表示自己剛農忙結束回家經過獅山街上河霸水圳時，見到水圳旁的草地飄出一堆鈔票，他趕緊停車查看，並逐一撿起散落在水圳旁的鈔票，發現還有一男性用的短皮包在旁，心想丟掉的人一定心急如焚，於是站在原地等了半小時也不見有人來拿，就急忙趕去龍肚所報案請求警方幫忙。

▲倪男到派出所領回錢包 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警員發現錢包內除了有2萬7千元，還有兩張信用卡與提款卡，經查信用卡銀行為香港方面境外銀行，且銀行官網上無台灣的客服電話，就在不知怎麼辦時，發現有一張小紙條寫了一個行動電話號碼，索性打看看這唯一的線索，電話那頭男子一聽是警察來電，用粵語夾帶國語，說出他掉了一個皮包，警方小心查證詢問皮包形狀特徵內容物等還有遺失地點均相符後讓其領回。

▲ 美濃飄飄河 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

35歲的倪姓民眾趕到龍肚所時，為了感謝蕭農的熱心之舉讓他遺失的皮夾完好無缺地回到身邊，當場包了2000元紅包給蕭農，並在臨走時不斷向警方揮手致意表達感謝。據瞭解，失主為倪姓香港人於去年2月入境，後來因香港疫情嚴重不敢回港，而辦簽證展延，直說還是在台灣比較安全，目前他居住台北市，是來美濃區是來參加政府舉辦的六堆運動會活動，順道來龍肚找朋友玩漂漂河，在換衣服時不慎掉出皮包，正在遍尋不到時就接到警方尋獲皮夾的電話，對台灣人的拾金不昧和警方的高效率直呼「猴賽雷」。

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