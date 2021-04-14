　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失　2.7萬差點不見

▲ 老農河邊掏金急報警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲ 老農在水圳旁撿到放有2萬多元的皮夾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市美濃區一名63歲蕭姓老農，日前在獅山街上河霸水圳旁發現一只皮夾，裡頭有2萬7千多元還有信用卡及提款卡，老農拾金不昧將皮包送到派出所，原來失主是一名香港人，因到美濃玩漂漂河，換衣服時不慎遺失，能將皮包找回來，失主非常開心，並當場包2000元紅包謝謝老農。

▲ 老農河邊掏金急報警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲ 倪姓港人(左)感謝蕭姓老農(中)和龍肚派出所員警幫忙找到遺失的皮夾 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

美濃一名蕭姓老農，於4月11日下午17時許，手拿一疊濕透的鈔票及一只皮夾，匆匆忙忙地跑進旗山分局龍肚派出所，表示自己剛農忙結束回家經過獅山街上河霸水圳時，見到水圳旁的草地飄出一堆鈔票，他趕緊停車查看，並逐一撿起散落在水圳旁的鈔票，發現還有一男性用的短皮包在旁，心想丟掉的人一定心急如焚，於是站在原地等了半小時也不見有人來拿，就急忙趕去龍肚所報案請求警方幫忙。

▲ 老農河邊掏金急報警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲倪男到派出所領回錢包 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警員發現錢包內除了有2萬7千元，還有兩張信用卡與提款卡，經查信用卡銀行為香港方面境外銀行，且銀行官網上無台灣的客服電話，就在不知怎麼辦時，發現有一張小紙條寫了一個行動電話號碼，索性打看看這唯一的線索，電話那頭男子一聽是警察來電，用粵語夾帶國語，說出他掉了一個皮包，警方小心查證詢問皮包形狀特徵內容物等還有遺失地點均相符後讓其領回。

▲ 老農河邊掏金急報警 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲ 美濃飄飄河 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

35歲的倪姓民眾趕到龍肚所時，為了感謝蕭農的熱心之舉讓他遺失的皮夾完好無缺地回到身邊，當場包了2000元紅包給蕭農，並在臨走時不斷向警方揮手致意表達感謝。據瞭解，失主為倪姓香港人於去年2月入境，後來因香港疫情嚴重不敢回港，而辦簽證展延，直說還是在台灣比較安全，目前他居住台北市，是來美濃區是來參加政府舉辦的六堆運動會活動，順道來龍肚找朋友玩漂漂河，在換衣服時不慎掉出皮包，正在遍尋不到時就接到警方尋獲皮夾的電話，對台灣人的拾金不昧和警方的高效率直呼「猴賽雷」。

時間對我們來說完全沒用！

ET快訊
何孟遠認了分手荳荳！《全明星》錄影痛哭10分鐘　成員揭內幕
舒力基「龜速」恐達強颱！　梅雨最新預測時程出爐
行員37天結婚4次！銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

屏東南望安鄉親夜聚廟埕　東港警＋社區凝聚安全意識

囝囡同樂會在屏東　幼幼足球、體能王、滑步車競賽4月底超萌上場

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失　2.7萬差點不見

三芝山區查獲違法使用山豬吊　新北動保處即時拆除開罰1.5萬元

新北市圖「閱讀節」起跑　結合在地特色推「旅讀新北」一日遊

坪林茶園水土保持處理說明會　新北助茶農生計一兼二顧更周全

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回　民眾問：殺人都沒事？

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

屏東南望安鄉親夜聚廟埕　東港警＋社區凝聚安全意識

囝囡同樂會在屏東　幼幼足球、體能王、滑步車競賽4月底超萌上場

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失　2.7萬差點不見

三芝山區查獲違法使用山豬吊　新北動保處即時拆除開罰1.5萬元

新北市圖「閱讀節」起跑　結合在地特色推「旅讀新北」一日遊

坪林茶園水土保持處理說明會　新北助茶農生計一兼二顧更周全

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回　民眾問：殺人都沒事？

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

DIOR「超惹火絲絨唇露」1300元→839元　#808肉桂奶茶色缺貨必敗

曹西平被罵「變老變醜」氣炸！嗆酸民爛嘴巴：有什麼資格批評我

卡神楊蕙如又被抓包！PTT封鎖帳號「10年」禁發言　網笑：還來

邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

大安濱海公園全新亮點！「觀海平台」賞夕陽　還能睡進最美海景帳篷

每坪多花百萬買老透天！建商布局危老重建　里長辦公室也被吃下

天生無陰道！女作家歷經9個月痛苦治療　「拿硬管撐開」終成功

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

王志鵬／是「包抄台灣」、「威懾外力」　還是「經營前院」？

地方熱門新聞

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回

工人今彩539同號買3張中1200萬

桃園抗旱使用埤塘水源　否則水庫見底！

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

台南消防局率先解決無人機困境　

基隆拆除組長包庇按摩院　通風報信、違建不拆

大甲媽祖抵新港　空拍遶境滿是「人頭海」

2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者力促表態

新北市圖閱讀節起跑　推「旅讀新北」一日遊

更多熱門

相關新聞

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

高雄仁武區13日凌晨發生槍擊案，某車行遭人連開10槍掃射，導致屋內4人中彈送醫，據警方追查，雙方衝突的起因是暱稱為「蔡小小」的女子，在網路PO文痛罵許姓前男友。而這位蔡小小在槍擊案發生之後，14個小時內於臉書PO出5篇文章，嗆聲「你真的惹錯人了」、「老娘不是你惹得起的」、「老娘文章不會刪，誰來講都沒用」。

兩岸賞桃花　北京平谷連線高雄六龜

兩岸賞桃花　北京平谷連線高雄六龜

高雄開10槍4傷為了她！網路「前哨戰」曝光

高雄開10槍4傷為了她！網路「前哨戰」曝光

嫌惡設施大翻身！高市精華地採公辦都更　開發效益上看50億

嫌惡設施大翻身！高市精華地採公辦都更　開發效益上看50億

即／高雄港68號碼頭1男持槍轟頭亡

即／高雄港68號碼頭1男持槍轟頭亡

關鍵字：

拾金不昧高雄美濃漂漂河

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

李義祥疑用綁貨束帶拉10噸工程車

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

徐睿知承認對話外流：只是打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面