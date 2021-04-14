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高雄長髮女罵前男友軟爛「爆掃射10槍尋仇」　5度開嗆：你惹錯人

記者黃翊婷／綜合報導

高雄仁武區13日凌晨發生槍擊案，某車行遭人連開10槍掃射，導致屋內4人中彈送醫，據警方追查，雙方衝突的起因是暱稱為「蔡小小」的女子，在網路PO文痛罵許姓前男友。而這位蔡小小在槍擊案發生之後，14個小時內於臉書PO出5篇文章，嗆聲「你真的惹錯人了」、「老娘不是你惹得起的」、「老娘文章不會刪，誰來講都沒用」。

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲蔡小小外型相當亮眼。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

臉書暱稱「蔡小小」的女子11日凌晨4時許，在臉書PO文罵許姓前男友，寫出對方在交往過程的不良行徑，更罵對方是「軟爛男」，引發許男友人及蔡女友人在臉書上爭吵。

根據截圖，蔡小小在臉書上傳多張刺青男的照片，痛罵對方「拼台南人的東西拼很大，通緝犯身分也很囂張，興趣，手癢就打女人的軟爛男，拿女人的提款卡去領錢，三不五時只會威脅女生，說要讓女生死的垃圾｣。據了解，這名刺青男應該就是她的許姓前男友。

而文章底下可以看到22歲的高姓男子留言力挺蔡小小，引發許男不滿回嗆，「不要只會在臉書嗆來嗆去而已，剛剛有打給你了，敢一點晚上我跟你就好，我們一人一刀砍到死為止如何？」高男則回說，「我沒嗆你啊不過我等你」。雙方在臉書上你一言我一句，火藥味濃厚。

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲蔡小小一度鎖住原PO文，截圖為後來重新開放權限的文章。

沒想到13日凌晨3時許就有6部自小客車來到仁武區某間車行前，其中一部先倒車衝撞大門，另一部自小客車車上2人朝鐵捲門大約開了十槍，隨即逃逸。屋內人聽到一開始的衝撞聲，立即從2樓下樓，導致4人被子彈波及，包含邱姓男子（19歲、左側身中彈）、羅姓男子（24歲、右側身中彈）、陳姓男子（24歲、右大腿中彈）、劉姓男子（24歲、左手臂中彈），送醫急救皆無生命危險。據了解，嫌犯知道王男常與朋友前往該車廠，才會來衝撞大門、開槍尋仇。

而長相白皙亮麗的蔡小小在案發之後一度鎖住原來的PO文，後來又開放權限，並在14個小時內連續PO文隔空嗆聲，「男人激不得，女人也不是你可以惹的」、「你真的惹錯人了」、「老娘不是你惹得起的，釘孤枝很可以？有本事你拿刀我也拿刀，彼此互砍」、「老娘文章不會刪，誰來講都沒用」。

蔡小小甚至上傳1分36秒的電視新聞翻拍影片，強調「我不是一個好惹的女人」。友人也紛紛留言表示，「惹到妳真的……」、「夭壽」、「今天看到新聞，真嚴重」。至於蔡小小到底是誰，以及整起事件的真相以及事發過程，高雄市警方目前仍在調查當中。

▼蔡小小事後連續在臉書PO出5篇文章嗆聲。

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

高雄車行槍擊案。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

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