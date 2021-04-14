兩岸共賞桃花　北京平谷連線高雄六龜

▲北京平谷區大華山鎮有「天下大桃第一鎮」的美名，花季桃花開得滿山遍野。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

在疫情期間推進兩岸基層交流，「京台兩地共賞桃花」活動13日於北京市平谷區舉行，當天活動包括兩岸同胞騎行桃花海，以及京台鄉村視訊連線交流等，由北京市平谷區連線高雄市六龜區新發里，兩地約300多人共賞桃花。

北京平谷區大華山鎮有「天下大桃第一鎮」的美名，也是2020世界休閒大會的分會場，正值桃花盛開季節，北京台資企業協會組織騎行隊超過30人，行進平谷區20公里山水相間的公路，觀賞沿途盛開桃花。

▲▼北京市平谷區連線高雄市六龜區新發里，舉辦兩岸共賞桃花活動，並安排文化、鄉村交流。下圖為平谷桃花海。

在騎行結束後，京台鄉村視訊連線交流會由北京平谷區居民、台協代表200多人，和高雄里民100人參與，安排剪紙藝術家剪出福壽大桃、書法家創作祝福墨寶等流程，更有在北京發展的台灣人還因疫情無法回台過年，現場連線視訊對面的母親表達孝義。

北京台協自行車俱樂部隊長龔先進表示，台商在外地打拼，就是多走走、多看看，促進交流，尋找商機。談到新冠疫情對台商的影響，他認為相較於長三角、珠三角不少台商以製造業外銷為主，北京台商經營大陸內需市場，受衝擊相對較小。

對於新冠疫苗接種，龔先進坦言，在北京已經有不少台灣人去打了，若兩岸能互認，或因此縮短隔離期間到14天、7天以內，對頻繁往來兩岸經商的人很有幫助，且在大陸求學的台生來說，寒暑假也能回家。

活動當天還安排參訪北京市平谷區大華鎮梯子峪村，介紹當地農民透過發展精品民宿，逐步脫貧致富的歷程，藉此佐證大陸官方推動鄉村振興、脫貧攻堅的成效。

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▼北京台協組織兩岸同胞騎行桃花海活動。（圖／記者陳政錄攝）