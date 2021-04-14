「公共媒體法」願景太大難催生！李永得點出「2核心問題」要解決

▲文化部長李永得回應關於「公共媒體法」核心問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

文化部自2018年宣告推動「公共媒體法」，不過修正草案至今仍未出行政院，今（14）日文化部長李永得提到，公媒法由於修正幅度非常大、理想高且願景遠大，各界意見也很多，並點出有2個核心問題要解決，其一是經費來源；其二是組織架構問題。

立法院今召開教育及文化委員會，邀請文化部長李永得報告「公共媒體法推動進度與我國公廣集團面對全球數位化之發展規劃」並備質詢。會前媒體詢問公共電視法修法進度，為何從2018年宣告至今，修正草案都還沒出行政院？

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李永得回應，要將當時的公共電視法修正變成「公共媒體法」，修正幅度相當大，且理想非常高、規劃的願景也非常遠大，也正因為變動大，各方面的意見也很多，因此目前有2個核心問題要先解決。

其一是「經費來源」問題，在原來所提的公媒法裡，談到由文化發展基金來支應公共媒體的需求，但是反過頭來說，文化發展基金到底財源如何？如何設立？這部分並沒有一個清晰的一個結構。如今也將文化發展基金的設置辦法報請行政院，也跟相關單位正在協商。

第二個是「組織架構」問題，原本規劃是要整併所有公廣媒體，包括華視、公視、客家電視台，甚至原民台、台語台，加上中央社和央廣。但也因為這麼龐大的整併，組織該如何處理？應不應該集中在同一個董事會之下？這些也有不同的意見，也亟待需要溝通。

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