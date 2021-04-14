丹大野溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名　被肉搜回嗆：錯了嗎

▲丹大溪多具水鹿屍體頭部都被取下。（圖／翻攝自Facebook／台灣溫泉探勘網）



記者崔子柔／綜合報導

丹大溪位於南投縣信義鄉，不少人會前往深處的野溪溫泉探險遊樂，不過昨（13）日卻有民眾發現，在短短1公里的溯溪路程就看見8具無頭水鹿屍體，獵人還在一旁的大石塊上用紅色噴漆簽名，讓不少人覺得這樣的舉動實在有失水準，更質疑已經違背立法合法狩獵的初衷。

原PO在臉書社團「台灣溫泉探勘網」發文表示，他近日到訪丹大溪，目睹「昔日的動物天堂變動物墳場」，1公里的溪就有8具被獵殺的水鹿屍體，且都只有頭部被取走，而且在一旁的石塊上，獵人還用紅色噴漆簽下自己的名字，並寫下「到此一遊」，讓他直言根本「慘不忍睹」。

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▲▼丹大溪出現8具無頭水鹿屍體。（圖／翻攝自Facebook／台灣溫泉探勘網）



目前貼文已經超過千人按讚、破百次分享，不少民眾認為，殺鹿只取頭是為了販售「鹿茸」，不是為了吃鹿肉、傳承狩獵文化，和政府立法讓原住民族群合法狩獵的初衷有些違背。

其中噴漆簽名的行為更是讓民眾不滿，紛紛表示「噴漆就有扯了」、「怎麼會在石壁上噴紅漆？你確定你是獵人？你是垃圾吧」、「噴漆真的是秀下限了」。

▲▼獵人噴漆簽名。（圖／翻攝自Facebook／台灣溫泉探勘網）



也有人肉搜出和石塊上的簽名吻合的當地人，發現對方最近才在臉書分享販售鹿茸的相關資訊，對於網友質問是否噴漆、狩獵，對方則回應「真好笑，我們只是去玩也能被大做文章，噴這些漆我們錯了嗎？ 那我們當天所碰到的登山客是否列入名單，那他們也錯了嗎？麻煩請不要看圖說故事」。

南投縣警察局信義分局青雲派出所所長游景鉦昨晚回應，對於上述情形將進行通報，並配合保七警察總隊第六大隊及林務局、信義鄉公所等單位加強查緝。

▼網友肉搜到疑似該名獵人的臉書帳號，並留言質問。（圖／翻攝自Facebook）

