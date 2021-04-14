轎車開國道爆胎！技師一查傻眼「輪框都穿了」　網驚：踩到地雷嗎

▲原PO高速公路爆胎，檢查後竟然輪框都貫穿了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，他日前下班後開車走高速公路回家，不料開到一半突然「砰」一聲爆胎，原本以為只有輪胎破掉，結果到維修廠後才發現，竟然連輪框的貫穿了，讓一群技師都看傻了眼。

原PO表示，他下班後開車回家，行經高速公路外線時，突然「砰」一聲爆胎了，本來以為只有輪胎破洞，結果拖到了原廠才發現，連合金輪框都被貫穿了，硬生生打出一個圓形大洞。

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▲原PO爆胎後平安行駛到避車彎。（圖／翻攝自爆怨公社）

他感嘆，還好有各路神佛保佑，爆胎當下沒有失控或翻車，附近不遠處也有避車彎可以躲，也沒有波及其他用路人，最後透過保險公司協助，很快就有道路救援趕到現場幫忙。

他也笑說，「事後，一群技師圍著我的車輪，嘖嘖稱奇居然破得如此巧奪天工、渾然天成」、「只是我的輪子到底被什麼東西，打了一個這麼大的洞，到現在還是懸案」。

其他網友看了照片後紛紛笑說「哇賽，這是踩到地雷喔」、「這是被子彈打到嗎」、「不知道異物有沒有彈進底盤」、「我在輪胎行上班6年，看見各種奇葩東西插在輪胎上，但原PO的情況，要說是什麼插破的，真的難講」。