驚悚畫面曝！聯結車爆胎「震波轟穿」休旅　強化玻璃碎乘客逃死

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子駕駛半聯結車，行經屏東縣枋寮鄉台17線與台1線路口，半拖車左後輪發生爆胎，震波造成同行向內側車道的自小客車右側玻璃碎裂，造成車內李姓駕駛人及陳姓乘客受傷，枋寮警方獲報趕往處理，發現半聯結駕駛駕照因先前違規已被吊扣，貨物又超載，輪胎紋路也磨平，先依交通道路管理處罰 條例開單告發，至於詳細事故原因待進一步調查。

▲半聯結爆胎，震波震碎旁邊自小客車破璃，令人怵目驚心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼爆胎、自小客車後方玻璃被震碎。

枋寮警分局於3月7日中午12時9分許接獲報案，指枋寮鄉台17線與台1線交匯路口，林姓駕駛人(45年次)駕駛營業半聯結車沿台17線外快車道由北往南行駛至路口停等紅燈時，所聯結的半拖車左後輪發生爆胎，震波造成同行向內側車道的自小客車右側玻璃碎裂，車上李姓駕駛人(58年次)及陳姓乘客受輕傷，車內玻璃碎片，令人怵目驚心。

▲自小客車副駕駛座後方車門及車窗受損情形。

雙方到場，先聯絡救護車將傷者送醫，並對兩位駕駛進行酒測，發現酒測值均為零。經查大貨車林姓駕駛人駕照已吊扣，且半聯結車胎紋已磨平，裝載貨物也超載，警方先依規定開單告發。至於詳細事故原因尚在調查中。

事後，自小客車駕駛將案發情況po上社群媒體，網友回應，「大家都知道要遠離大車，但是這種大貨車慢慢靠近你，想閃也閃不了」。

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