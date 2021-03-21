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廂型車國道上爆胎失控　衝上護欄「翻肚」四輪朝天卡路中

▲▼廂型車爆胎後翻覆在國道內側車道。（圖／記者游宗樺攝）

▲廂型車爆胎後翻覆在國道內側車道。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市21日清晨4時許，一輛廂型車行經國1北上16.4公里內湖路段時，左後方輪胎突然爆胎，整輛車當場失控，從外側車道直接往左衝去，撞上路中護欄後翻車。警消到場，將73歲的駕駛送醫治療，所幸並無生命危險。本起事故造成該路段一度封閉，僅有一條車道供來車通行，事故排除後再度開放通行。

據了解，72歲的林姓男子當時開著一輛銀色廂型車，載著多件全新衣物行經事發路段，途中左後輪爆胎，整輛車高速失控往內側車道衝去，撞上護欄後四輪朝天翻覆，車頭嚴重變形受損，地面佈滿碎玻璃及多件衣物。

▲▼廂型車爆胎後翻覆在國道內側車道。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼廂型車爆胎後翻覆在國道內側車道。（圖／記者游宗樺攝）

▲廂型車左後輪爆胎失控翻覆，駕駛受傷送醫後無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場發現林男受傷，協助他上救護車送醫急救，所幸其意識清楚並無生命危險，經酒測後排除酒駕，確切事故原因有待調查釐清。由於廂型車橫在路中佔用多條車道，警方在現場進行交管，一度封閉內側車道，經協調拖吊業者到場排除後，該路段再度開放全線通行。

▲▼廂型車爆胎後翻覆在國道內側車道。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼廂型車爆胎後翻覆在國道內側車道。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面滿佈碎玻璃及衣物。（圖／記者游宗樺攝）

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