上班「爽做自己事」被同事告狀！他慘遭長官電飛：薪水小偷錯了嗎

▲職場上凡事低調為妙。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者黃可昀／綜合報導

一間公司裡總有幾個埋頭苦幹的認真員工，也有找到機會就摸魚的薪水小偷，看在他人眼裡當然很不是滋味！一名29歲男子職業是助理，直屬長官日前得知他要考國考後，開放他上班時間可看書準備考試，一天只要花3小時工作即可，結果此舉引來其他同事不滿，有人跑去跟高層檢舉，他不甘心地說，「到底同事過的爽有何不可？自己做不到，要奴就不該去找同事碴吧？」

原PO在Dcard表示，他負責的長官是一名女強人，很多事情都能自己搞定，幾乎不太需要他，加上對方知道他想考國考，所以只給他處理簡單事務，「她希望我就弄完交辦事項後就去做自己的事情」，後來就協調成目前這個模式，一天上班3小時，其他時間用來準備考試。

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▲要偷懶也別光明正大。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



不過，每位助理協助的長官不同，有些助理天天忙到晚上10點，甚至還得周末加班，對比原PO的工作量實在差很大，於是就有人眼紅跑去跟高層檢舉，說原PO「上班摸魚都在看書不工作」，使得他被主管叫去大罵一頓。

原PO後續越想越不甘心，「當初應徵也說好是協助自己的長官就好，我們兩個相安無事，別人是在靠杯什麼？」對於公司3、4名同事的抱怨感到不解，於是當面和同事對嗆「我領低薪55K的廢物，有種想辦法比我多啊！不然年紀比我大但薪水比我少，還真悲哀！」

網友認為，原PO的問題比較大，「基本上你滿不長眼的，被電很正常啊。就算國考上也一樣會被電，公家單位年資上下問題、老屁股唱秋問題更嚴重欸」、「要爽就低調點啊，或是會演一點，會嫉妒也是合情合理的吧，我自己要爽的話吃像會好看點啦」、「我也算是個薪水小偷，但我覺得上班時間要做其他私人事情還是不能太高調。」