　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班「爽做自己事」被同事告狀！他慘遭長官電飛：薪水小偷錯了嗎

▲職場／同事／OL／上班族。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲職場上凡事低調為妙。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

一間公司裡總有幾個埋頭苦幹的認真員工，也有找到機會就摸魚的薪水小偷，看在他人眼裡當然很不是滋味！一名29歲男子職業是助理，直屬長官日前得知他要考國考後，開放他上班時間可看書準備考試，一天只要花3小時工作即可，結果此舉引來其他同事不滿，有人跑去跟高層檢舉，他不甘心地說，「到底同事過的爽有何不可？自己做不到，要奴就不該去找同事碴吧？」

原PO在Dcard表示，他負責的長官是一名女強人，很多事情都能自己搞定，幾乎不太需要他，加上對方知道他想考國考，所以只給他處理簡單事務，「她希望我就弄完交辦事項後就去做自己的事情」，後來就協調成目前這個模式，一天上班3小時，其他時間用來準備考試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼上班族,女孩,愛情,同事。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲要偷懶也別光明正大。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

不過，每位助理協助的長官不同，有些助理天天忙到晚上10點，甚至還得周末加班，對比原PO的工作量實在差很大，於是就有人眼紅跑去跟高層檢舉，說原PO「上班摸魚都在看書不工作」，使得他被主管叫去大罵一頓。

原PO後續越想越不甘心，「當初應徵也說好是協助自己的長官就好，我們兩個相安無事，別人是在靠杯什麼？」對於公司3、4名同事的抱怨感到不解，於是當面和同事對嗆「我領低薪55K的廢物，有種想辦法比我多啊！不然年紀比我大但薪水比我少，還真悲哀！」

網友認為，原PO的問題比較大，「基本上你滿不長眼的，被電很正常啊。就算國考上也一樣會被電，公家單位年資上下問題、老屁股唱秋問題更嚴重欸」、「要爽就低調點啊，或是會演一點，會嫉妒也是合情合理的吧，我自己要爽的話吃像會好看點啦」、「我也算是個薪水小偷，但我覺得上班時間要做其他私人事情還是不能太高調。」

ET快訊
何孟遠認了分手荳荳！《全明星》錄影痛哭10分鐘　成員揭內幕
舒力基「龜速」恐達強颱！　梅雨最新預測時程出爐
行員37天結婚4次！銀行拒給婚假挨罰　黃珊珊批勞動局「法匠」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

遭爆偷吃美女教授！「百大名醫」背景曝光　網酸：倫理委員會，嗯哼

7縣市「城市好旅宿評比」慘墊底！宜蘭、花蓮都只拿丙等

法院認證「台南鹹粥」曝！　打臉繞路吃非職災：北部人不懂小確幸

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

曾文水庫潭底「龜裂一整片」　蓄水僅11.6%慘照曝光　

「媽祖愛你！」老實男被塞「抹茶飲」　一看4字驚覺被騙：該喝嗎？

【廣編】悍我們一起去棒球場　momo mini親子電影院

大夜正妹下班洗車聽2字開走　看後照鏡「員工傻眼臉」回神笑翻

買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心…同業揭主因

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

遭爆偷吃美女教授！「百大名醫」背景曝光　網酸：倫理委員會，嗯哼

7縣市「城市好旅宿評比」慘墊底！宜蘭、花蓮都只拿丙等

法院認證「台南鹹粥」曝！　打臉繞路吃非職災：北部人不懂小確幸

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

曾文水庫潭底「龜裂一整片」　蓄水僅11.6%慘照曝光　

「媽祖愛你！」老實男被塞「抹茶飲」　一看4字驚覺被騙：該喝嗎？

【廣編】悍我們一起去棒球場　momo mini親子電影院

大夜正妹下班洗車聽2字開走　看後照鏡「員工傻眼臉」回神笑翻

買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心…同業揭主因

邊收錢邊切肉！消基會抽查自助餐：6成3菜沒加蓋、1成口罩沒戴好

每坪多花百萬買老透天！建商布局危老重建　里長辦公室也被吃下

天生無陰道！女作家歷經9個月痛苦治療　「拿硬管撐開」終成功

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

王志鵬／是「包抄台灣」、「威懾外力」　還是「經營前院」？

專治減肥嘴饞！營養師激推爆米花、泡菜「8款低卡鹹食」

上次遇詐騙遭攔阻這次又來匯　台中婦懊惱：為何這麼輕信別人

遭爆偷吃美女教授！「百大名醫」背景曝光　網酸：倫理委員會，嗯哼

美前參議員陶德訪台　國民黨：非官方基礎上增進交流

她擁「全世界最大臉頰」…曝光整型前素顏照！　網驚呆：以前很美

生活熱門新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台中高中女失蹤3天！家屬含淚求尋：寶貝快回家

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

丹大溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名

快訊／白沙屯媽突停下360大迴轉　信徒：有狀況！

傳播妹KTV砸電視　她曝賠償價格：是在哈嘍膩啦

轎車開國道爆胎　竟連輪框都貫穿

更多熱門

相關新聞

「薪水小偷」界翹楚是他

「薪水小偷」界翹楚是他

每天早出晚歸、工作忙碌，偶爾會有忙裡偷閒的時刻，不過有些星座卻總是無時無刻都想要chill一下，更能巧妙地運用自己的小聰明，找到可以偷懶的時機卻不會怠慢工作，這就是最令人佩服的地方，更是高超的「薪水小偷」。《星座好朋友》整理出12星座中最稱職的薪水小偷TOP3，快來看看你有沒有在裡面。

薪水小偷躺平睡翻　粉嫩肚融化網

薪水小偷躺平睡翻　粉嫩肚融化網

前公司14+1禁止事項　網看傻：監獄嗎

前公司14+1禁止事項　網看傻：監獄嗎

店貓大熱天穿「白色發熱衣」上班

店貓大熱天穿「白色發熱衣」上班

面試5分鐘錄取！求職妹卻猶豫了

面試5分鐘錄取！求職妹卻猶豫了

關鍵字：

薪水小偷同事上班

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

高雄掃射10槍尋仇　長髮女嗆：惹錯人

李義祥疑用綁貨束帶拉10噸工程車

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

即／埃及正式扣押「長賜號」　賠260億才放行！

徐睿知承認對話外流：只是打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面