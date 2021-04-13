東森購物引進55週年紀念絕版香氛　亞洲獨家首賣限量120瓶

▲法國精品Emanuel Ungaro推出55週年紀念絕版香氛「Fruit d'Amour槴子花淡香精」將於4/14（三）晚間23:20在東森購物34頻道獨家首賣，限量銷售。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

在時尚圈擁有高知名度的法國精品Emanuel Ungaro，今年推出「55週年紀念絕版香氛」，Emanuel Ungaro表示，2020對全球來說是充滿震盪的一年，大家一起經歷了許多的壞與好，特別推出「限量Fruit d' Amour經典香水系列」，法文Fruit d' Amour是指愛之果，希望透過此系列香水讓大家重「心」開始，結出愛的果實，忘記不愉快的曾經，記住擁有的美好。

為回饋廣大會員，東森購物特地引進「55週年紀念絕版香氛-Fruit d'Amour槴子花淡香精」，並推出全球獨家限量限時神秘超值贈禮，只要1,980元即可入手極品好香，將於4/14（三）東森購物CH34台23:20進行亞洲區獨家限量首賣，僅上市120瓶，數量有限，要搶要快。

法國著名時裝設計師溫加羅（Emanuel Ungaro ）以色彩斑斕的設計風格打響名堂，更是一度與聖羅蘭及老佛爺卡爾拉格斐齊名，法國政府也曾頒發榮譽軍團獎給Ungaro，表揚他對於時尚業的貢獻。在他時尚生涯中，曾為很多電影巨星設計衣服包括妮可基嫚、莎朗史東、美國前第一夫人賈桂琳.甘迺迪等人都是忠實粉絲，香氛系列更是安潔莉娜裘莉的最愛。

Ungaro堅持絕對奢華的訂製，香水瓶蓋設計是湛藍槴子花，充滿奢華的巴洛克風格，灑滿金粉的鋼琴烤漆藍，完美包覆著充滿誘惑的蘋果瓶身，像海洋般變化莫測，千變萬化。用槴子花提煉成愛，用香氛譜寫永恆，一生相伴，擁有馥郁香氣的梔子花與橙花相呼應，讓清新的花香描繪出最自然、迷人的白色浪漫。

Fruit d'Amour槴子花淡香精的前味是白桃的香甜、小蒼蘭的清新淡雅、加上佛手柑那清新果香；中味是大溪地盛產的梔子花，純白潔淨，融合了橙花完美演繹熱帶島嶼氣息，形成最核心的精緻花香，完美的平衡香氛層次；後味蘊含開司米木、零陵香豆、香草，Ungaro最擅長在木質調的表現，巧妙運用開司米木勾勒出香草的香甜，從清新氣質到自信奔放的成熟性感，從白天的氣質女孩穿梭到夜晚的性感女人，一樣的自我又呈現百種的樣態。