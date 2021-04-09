熊媽媽助攻東森購物生鮮業績破百萬　蝦皮搶進市場祭0元免運

▲東森購物ETmall「熊媽媽」旗艦店，針對雙北與桃園部份地區提供3小時快速到貨。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

去年零售市場受疫情影響，催生宅經濟熱，民眾消費習慣改變，採購日常生活必需品、生鮮食品轉往線上靠攏，成為電商平台拓展業務重點，尤其在後疫情時代，東森今年將全力推動東森農場並整合熊媽媽生鮮垂直電商，momo購物網則有「5h超市」因應，蝦皮購物現在也宣布搶進生鮮市場，4/8～4/22雙北試營運0元起免運，提供最快4小時到貨，攻佔雙北小資族生鮮需求。

面對後疫情新常態時代，東森集團提出6大發展策略布局2021年，其中將著重發展生鮮、食品、民生消費用品，東森購物目前與熊媽媽、鮮食家、永豐餘生技等綜合型生鮮品牌合作，除了提供生鮮食材，更有名店美食、料理包、湯品、熟食小吃、南北乾貨等多樣品類可選擇。

尤其，東森去年11月中收購熊媽媽買菜網，並於東森購物ETmall開設旗艦店後，上架多達3,000～4,000品項數，主打美式賣場，免會費、免搬運直送到府，以及訂單滿499元免運、雙北與桃園部份地區3小時快速到貨等服務，再搭配推出快閃東森幣回饋活動，為生鮮類別每月營業額多帶來破百萬元以上成長。期間也觀察到，現代消費者上網多採購疏菜、肉品、冷凍海鮮類等商品，較偏好小量多樣採買，且在意食材的新鮮度與配送時間等服務。

▲蝦皮購物搶進生鮮戰場，推出「蝦皮生鮮」上班買、下班收。（圖／蝦皮購物提供）

同樣瞄準生鮮商機，蝦皮購物宣布正式推出「蝦皮生鮮」，即日起至4/22台北市及部分新北市區域試營運開跑，主打提供最快4小時送到府，凌晨0點到中午11點59分前下訂單，可在當日下午4點到10點間收到商品，若超過中午12點後下訂，只要在當日晚上11點59分前下訂單，隔日早上9點到晚上10點間就能送達。活動期間，祭出天天蔬果、蛋等5折起，0元起免運，一顆蘋果也免運送到家，另於2大時段瘋撒優惠券，指定時間再加碼新鮮蔬果全網最低價，全力搶占生鮮市場板塊。

momo購物網則是在1月份上線「5h超市」服務，網羅品項涵蓋休閒零食、沖泡飲品、民生食材、個人清潔、美妝保養、個人用品、生活日用、家用清潔等商品，品項數超過5,000件，強調5小時內快訂快到，近期更新增「專屬搜尋吧」，讓消費者能更快速尋找到想要購買的商品，但服務範圍目前僅限雙北指定區域，未來將持續擴大。