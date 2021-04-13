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快訊／亂飛R22直升機48次　貨運董座一審遭判2年繳300萬換緩刑

記者黃宥寧／台北報導

貨運老闆陳耀庭堪稱為「R22老司機」涉多次違法起降Robinson-R22直升機遭法辦。去年10月遭網友發現他於淡水新市鎮的街道上起飛，他更將直升機藏匿在桃園一處鐵皮屋。陳第二次開庭時向法官表示自己是貨運司機，月入僅3萬，直升機更是貸款買的，並懇求法官輕判。士林地院審理後，13日依違反民用航空法判陳應執行2年徒刑，緩刑5年條件繳庫300萬並提供240小時義務勞務。

▲▼R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓她一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

▲貨運董座陳耀庭去年駕駛R22直升機違規飛行共48次，甚至一度想降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地。（圖／民眾提供）

現年55歲陳耀庭於審理期間承認於去年6月25日、8月15日、8月31日、9月13日、10月11日、11月12日總計違規飛了48次。陳委屈表示，自己不可能再犯了，也願意前往虎尾科大教學，貢獻付出。

法官13日11時宣判，陳耀庭違反民用航空法48罪，各處2月徒刑，可易科罰金一日3000元，應執行2年徒刑，每日3000元折算一日，緩刑5年，緩刑間需繳交公庫300萬並提供240小時義務勞務。

3月16日二次開庭他的辯護人則表示，陳耀庭深具悔意，已捐贈直升機給予虎尾大學，甚至義務前往進行教學；更拿出前往虎尾科大的備課資料及上課內容，辯護人指，這輛直升機約3百多萬元左右，陳進行公益捐款甚至義務勞務前往上課，這樣的花費的時間金錢約價值4百萬元，並請法院從輕量刑。

▼違規飛行48次R22駕駛陳耀庭，二次開庭懇求法官給予輕判。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼亂飛R22駕駛陳耀庭二度出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

但檢方指出，2008年陳耀庭也因違規飛行，遭宜蘭地院判刑2月，當時沒有緩刑，這次陳耀庭違規飛行罪次48次，量刑考量不宜從輕，且直升機原本就是應沒收之物，請依法科刑。

法官詢問陳耀庭工作及收入作為量刑考量，陳則回目前從事貨運運輸，擔任駕駛以趟計價，月收約3萬~5萬不等。法官聽到則很驚訝問，「怎麼會有錢買直升機？」陳則表示，以房子貸款買的。

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