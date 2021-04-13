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快訊／熱帶低壓生成！最快明增強成颱風「舒力基」　最新路徑曝

▲▼菲律賓東方的熱帶低壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

▲菲律賓東方的熱帶低壓生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者賴文萱／台北報導

位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓上午8時生成，氣象局表示，未來1-2天有可能發展成輕颱，也就是今年第2號颱風「舒力基」。不過，路徑上目前預報以北轉機率大，會從琉球東方海面轉向日本東方海面，即使變成輕颱對台灣水情也不會有影響。

▲▼熱帶性低氣壓生成，最快明增強為第2號颱風舒力基。（圖／中央氣象局）

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▲熱帶性低氣壓生成，最快明增強為第2號颱風舒力基。（圖／中央氣象局）

氣象預報員林定宜表示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，上午8點增強為熱帶性低氣壓，未來1-2天有機會發展為輕颱，也就是今年第2號颱風「舒力基」。

該熱帶低壓未來預估以北轉機會大，將從琉球東方海面轉到日本東方海面，氣象局預估，屆時即使成颱對台灣水情也不會有幫助，真正大量降雨還是要靠梅雨季。

不過，由於該熱帶低壓所處環境海水熱含量高、垂直風切小，未來有利於持續發展成中颱、甚至強颱等級，氣象局將持續觀察。

天氣職人吳聖宇則分析表示，第2號颱風舒力基預備中，不過對台灣天氣沒有直接影響，依照目前預測路徑，預期反而會負面的造成鋒面環境被破壞，降雨跟著落空。

▲▼熱帶性低氣壓生成，最快明增強為第2號颱風舒力基。（圖／中央氣象局）

▲熱帶性低氣壓生成，最快明增強為第2號颱風舒力基。（圖／中央氣象局）

至於未來台灣天氣變化，氣象局表示，今天下午將有一道鋒面通過，隨後東北季風增強，在周五前北部、東北部都屬於潮濕天氣型態，包含北部、東半部及中南部山區都有局部短暫雨機會，周六至下周一水氣則較為減少。

氣溫方面，北部、東北部高溫變化感受明顯，今天預估高溫仍有30度，但明天僅剩21-22度，降幅會有8-10度之多，低溫也會略降，約18度左右；中南部高溫則影響不大，明仍上看30度，低溫約21-22度。

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