記錄器曝光冷血李義祥！移工阿好開怪手害49命　台鐵知情放水

▲太魯閣號迎面撞擊工程車，再撞山洞削半，釀成49死、218傷慘劇，車體也嚴重受損。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台鐵太魯閣號出軌造成嚴重死傷，全案經運安會及花蓮檢方聯手追查，掌握2張行車記錄器記憶卡，還原列車出軌前要命的5分鐘，當時工程車卡在坡道旁樹叢，工地主任李義祥竟命令移工阿好操作怪手，用吊帶強拉工程車，沒想到吊帶斷裂，導致工程車翻落鐵軌，阿好情急衝至邊坡揮手示警，肇禍的主角李義祥卻冷眼旁觀，毫無作為。

▲檢警在鐵軌旁查扣多條吊帶，其中1條已斷裂，均交由專家鑑定拉力。

最離譜的是，施工邊坡竟只用尼龍繩圍住，未依合約規定架起護欄，李義祥與台鐵有工作群組，台鐵主管早已知情，卻無積極作為，涉嫌包庇放水。

根據行車記錄器畫面，這時拍到李義祥先是下車察看右前輪卡住的情況，再示意阿好放下手邊工作，去開怪手前來救援；阿好接到指令，便走向停在上方平地的怪手，緩緩駛向工程車旁。

看到怪手抵達，李義祥神情自若地拿出吊帶，纏綁在怪手挖斗及工程車車體，等吊帶固定好後，李義祥還用力試拉幾下，便示意阿好啟動怪手往後拉。

一開始工程車有稍微往上被拉起，但沒想到下一秒吊帶因承受不住工程車的重量而瞬間斷裂，原本卡在樹叢的工程車在坡地上震了一下，隨即翻滾掉落至邊坡下方的火車軌道上，這時距離太魯閣號抵達只剩一分多鐘。

原本坐在怪手駕駛座的阿好看了當場傻眼，嚇得大叫並立即跳下怪手，朝南下列車駛出的隧道口跑去，站在鐵軌旁的邊坡不斷揮舞雙手，希望能在第一時間向列車駕駛示警，這段過程也被火車的行車記錄器拍到。

經過畫面定格比對，列車駛出隧道後，可見右上方的邊坡有個黑影晃動，此人就是阿好，但他的示警已無法阻止憾事發生，因為太魯閣號從山洞疾馳而出，駕駛員肉眼根本還來不及察覺邊坡上的異狀，就看到軌道上的工程車，反應時間不到2秒便直接撞上，接著列車即往左側出軌再撞上山洞口。阿好事發後火速騎著機車離開現場，被路上監視器清楚錄下。

但從工程車卡在樹叢，再到翻落軌道遭撞上，行車記錄器均未拍到李義祥有任何積極作為阻止憾事發生，態度極為冷漠。尤其令人氣憤的是，李義祥明明和台鐵人員組成LINE工作群組，卻未在工程車發生意外的第一時間通報台鐵將列車煞住。

經調查，火車出軌後，李義祥第一通電話是打給合夥人「黑猴」林長清說出事了，第二通才打給台鐵花蓮工務段施工主任熊德育，但輕描淡寫地說工程車掉落鐵軌被火車撞上。李義祥眼睜睜看著災難發生，事後還在邊坡冷眼旁觀整起意外，未加入搶救傷患，行徑相當冷血，根本就不是他事後第一時間回應外界，說自己是利用假日巡視工地。



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