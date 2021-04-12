成功說服國際級建築大師　徐旭東：亞洲首座藝術創作落腳桃園

▲2010年遠東集團董事長徐旭東，親自邀請到國際知名建築師聖地牙哥‧卡拉特拉瓦(Santiago Calatr.jpg)。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由徐元智先生紀念基金會、徐有庠先生紀念基金會及遠東關係企業共同興建的「遠東國際會議中心」，12日在元智大學旁校地開工動土。遠東集團董事長徐旭東表示，10多年前他提著行囊，隻身前往紐約拜訪國際級建築大師卡拉特拉瓦，花了一番功夫才見到他，成功說服他為台灣創造一座，像雅典奧運主場館、法國里昂機場一樣的建築地標。

▲▼徐旭東希望為台灣創造一座，像雅典奧運主場館、法國里昂機場一樣的建築地標。（圖／元智大學提供）

徐旭東說，在造訪建築大師卡拉特拉瓦過程中，他和他分享父親徐有庠先生畢生的辦學理念，以及為什麼要請卡拉特拉瓦幫台灣打造一件作品。而其過去10年曾陪著卡拉特拉瓦在兩岸找尋創作靈感，希望這個作品除了具備國際建築美學，也要容納台灣的傳統建築特色。隨著「遠東國際會議中心」開工動土，他在亞洲獻出首座藝術創作，也在日後即將落腳在寶島台灣、在台灣的國門桃園。

▲遠東國際會議中心－葡萄園式音樂廳。（圖／元智大學提供）

遠東集團斥資近新台幣百億元打造「遠東國際會議中心」，地面積36,837平米（約11,143坪），總樓地板面積59,450平米(約17,983坪)，由聞名全球的建築結構詩人聖地牙哥‧卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)規劃設計，內含「會議中心」、「有庠紀念館」、「藝術中心」等三棟建築，作為學術、公益、慈善、科技等交流活動場地。

▲遠東國際會議中-藝術展覽中心。（圖／元智大學提供）

徐旭東同時指出，桃園市升格直轄市已滿7年，透過更貼近人民的社會福利政策、更有感的城市基礎建設，人口成長與產業發展蒸蒸日上，更是六都中最年輕的城市。展望未來，「遠東國際會議中心」這三棟建築物，相信能在桃園既有的基礎上，帶來新的文化動力與教育氣息。在這裡，國人能參觀國際會展、欣賞藝文表演，進而帶動相關產業的發展與就業機會，為年輕有活力的桃園注入豐沛的人文氣息，期許桃園人有更美好、更有品質的生活。徐旭東並期許「遠東國際會議中心」未來將不只是桃園的地標，更是台灣的新興地標。

▲遠東國際會議中動土。（圖／記者楊淑媛攝）

遠東集團在台深耕工業、播種公益已逾70年。為追求永續成長，雖面對諸多挑戰，仍持續加碼投資。

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