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快訊／南投3歲童遭虐殺　「滿身新舊傷」搶救11天亡！爸媽遭羈押

▲▼南投縣最新消息快訊圖。

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投地檢署日前接獲南投分局通報，一名年僅3歲的林姓幼童因遭生父推倒昏迷，送醫救治後，醫師發覺林童身上有多處新舊傷痕，疑似受虐，經急救11天後仍宣告不治死亡。檢方獲悉後立即介入偵辦，並拘提林父到案，認為林父、林母罪嫌重大，且有串證、反覆實施之餘，因此向法院聲請羈押禁見獲准，全案正進一步偵辦中。

檢方指出，3月21日接獲通報，林姓幼童遭生父推倒後陷入昏迷因而送醫，但醫師檢視後，卻發現林童身上有多處新舊傷痕，疑似長期遭到虐打；南投地檢署檢察長獲悉後，研判可能為重大虐童案件，當天即立即指揮偵辦，並拘提嫌疑重大的林父到案，同時實施搜索，訊後認定林父涉犯殺人未遂、妨害幼童發育、傷害等罪嫌，因此向法院聲押獲准。

在案件偵辦的過程中，院方發現林童身體有受虐性頭部創傷、身體虐待、視網膜出血、雙側急性硬腦膜下出血、全身多處瘀挫傷等傷害，經醫院研判，已經顯著妨害林童身心健全發展，且經過搶救長達11天後，林童仍因傷勢過重，於4月1日晚間10時許宣告不治死亡。

檢察官2日會法醫相驗，並於昨（7日）進行解剖，發現林童頭頸部、四肢及軀幹皆有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血等情況。經檢方傳喚林母到案後，認為林母同樣涉有殺人、妨害幼童發育致死、傷害等罪嫌，且有串證、反覆實施之餘，因此向法院聲請羈押禁見獲准，全案正進一步偵辦中。

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