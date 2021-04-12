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社會 社會焦點 保障人權

八里天道盟高層「阿八仔」中2彈亡！槍手循「館長模式」投案

記者陳羿妏、陳豐德／新北報導

新北市八里區華峰一街今（12日）下午2時許驚傳槍擊案！一名42歲蔡姓男子疑為了尋仇，對一名60歲林姓男子的右肩及後背開2槍，造成林男無呼吸心跳，送醫搶救不治。警方初步調查，傷者林男為天道盟濟公會八里分會長，綽號「阿八仔」，而蔡嫌雖稱是曾被林男打過，才會開槍尋仇，但警方不採信其說詞；另外，蔡嫌犯案後主動投案，也讓外界聯想是循「館長槍擊案」模式犯案，因此詳細動機，警方現正釐清中。

▲▼ 八里天道盟高層「八哥」遭開2槍命危！槍手循「館長模式」投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲蔡嫌循「館長模式」投案。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方指出，林男今年1月曾被蘆洲分局查獲槍枝、抄賭場，為警方列管治安顧慮人口，今中彈後，經送醫搶救，於下午3時35分宣告不治，至於槍手蔡嫌過往則有竊盜跟詐欺前科，但無沒有組織暴力等記錄。

由於23歲槍手劉丞浩去年8月28日凌晨2時許，對館長陳之漢開槍後，隨即前往派出所投案，經專案小組調查追緝之下，才查出劉嫌與竹聯幫寶和會關係密切，有拿到25萬安家費等情狀，新北刑大也進行掃蕩行動，帶回會長、副會長、及幹部等多人到案；今（12日）下午新北八里的槍擊案，蔡嫌主動投案的行為，讓人不免聯想是循「館長槍擊案」模式犯案。

槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

▲館長槍擊案槍手劉丞浩。（資料照／記者陳以昇攝）

對此，警方表示，目前認為蔡嫌供詞不足採信，且警方對於黑幫糾紛，必定強勢介入，給予嚴重打擊，對於背後主使者誓言追查到案連根剷除，絕不允許有任何黑幫勢力在新北橫行。

▼警方拉起封鎖線。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北八里槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新北八里槍擊案。（圖／記者陳豐德翻攝）

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快訊／天道盟高層「阿八仔」遭開2槍命危！槍手循「館長模式」投

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