翁章梁率團隊+防疫計程車司機打疫苗　嘉縣2醫院加入接種服務

▲嘉縣府團隊及防疫計程車司機前往嘉義長庚醫院帶頭開打。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心開放中央及地方政府防疫人員，以及高接觸風險工作者等第二、三類實施對象接種疫苗，12日一早翁章梁率縣府團隊及防疫計程車司機前往嘉義長庚醫院帶頭開打，嘉義縣防疫團隊共計642人符合施打資格。為因應將出現的施打人潮，繼長庚及慈濟2家醫院之後，嘉義縣再爭取將朴子及灣橋醫院加入接種服務。

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▲嘉縣府團隊及防疫計程車司機前往嘉義長庚醫院帶頭開打。（圖／嘉義縣政府提供）

截至12日嘉義縣第一線醫護人員有625人完成第一劑接種，為加速提升群體免疫，12日起開放中央及地方政府防疫人員，以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗，政府也開放上述人員15日起可上網預約接種。



衛生局表示，AZ疫苗開瓶後可接種10人，為避免疫苗耗損，衛生局將揪團以10人為單位分批進行接種。翁章梁實現只要符合接種條件，一定配合國家防疫政策帶頭接種承諾，12日帶領第一批縣府防疫團隊10人到長庚醫院疫苗專責門診接種，後續將逐批接受施打。



衛生局長趙纹華表示，各類接種對象以10人為單位，可向各地衛生所揪團登記接種，除了接種疫苗，呼籲民眾戴口罩、落實勤洗手、遵守咳嗽禮節不可少，才能得到全方位的健康保護。

翁章梁指出，疫苗護照未來有可能是出口護照必備的證件，這對國人與國際間生意往來或必須經常接觸國外人士的民眾來說，非常重要，因此，一眾民眾如果開放施打，請鄉親為了自已和別人健康，一定要守住自己的權利，儘快接種，讓自己、家人和別人處在最安全的狀態。

翁章梁強調，根據長庚醫院表示目前施打疫苗者僅少數出現輕微發燒，至於民眾最關切的血栓症狀，並未發生，大致上來說AZ疫苗還是很安全的。

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