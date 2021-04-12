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LIVE／COVAX首批19.8萬劑AZ疫苗下午放行！指揮中心1400說明

記者李佳蓉／綜合報導

AZ疫苗今（12）日再擴大接種，一早多縣市首長已赴醫院施打疫苗，指揮中心副指揮官陳宗彥及醫療應變組副組長羅一鈞也前往部桃，與防疫醫師、機組員、警消人員一同挽袖接種。另外，COVAX首批AZ新冠疫苗檢驗結果也全數合格，預計下午展開封緘，19.8萬劑最快傍晚能放行。相關疫苗接種措施及防疫作為，指揮中心今日召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明。

食藥署表示，COVAX首批輸入AZ新冠肺炎疫苗（批號CTMAV513，效期到2021.May）共199,200劑，取樣600劑依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗。經檢驗全數合格，預計下午展開封緘，扣掉600劑取樣藥品，餘下19萬8600劑最快傍晚就能放行。

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供，下同）

AZ疫苗今日擴大接種，第二類當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、海關、居家檢疫隔離一線人員如里長、村里幹事、救災救護、海巡人員等；第三類對象則是國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者。

陳宗彥今早完成接種後表示，由於AZ疫苗的針頭細，比蚊子叮到還沒感覺，現在整體狀況都很好，他也開玩笑表示，羅一鈞有請他晚上一定要注意有沒有發燒，「有發燒代表我很年輕」。

0412感謝有您COVID-19疫苗接種記者會照片。（圖／指揮中心提供）

▲醫療應變組副組長羅一鈞今早接種AZ疫苗。

羅一鈞接種後則表示，AZ疫苗注射劑量0.5c.c.是流感疫苗一半量，不那麼痛，也沒有那麼不舒服。他自曝有糖尿病5年病史，國外研究糖尿病患者罹患新冠，重症風險是一般人的3倍，而糖尿病患者也列於我國新冠疫苗接種第九順位對象，希望以自身經歷分享給糖友，患者是適合接種。

COVAX所分配的19.92萬劑AZ疫苗今日將完成檢驗封緘，加上現行已經持續使用中的首批AZ疫苗11.7萬劑，國內目前已經取得逾30萬劑疫苗；指揮中心統計至10日為止，累計24,658人接種AZ疫苗，並且有106例不良反應事件。

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