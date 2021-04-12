AZ疫苗台中市接種率約1成　盧秀燕帶頭施打坦言：親友很擔心

▲AZ疫苗台中市接種率約1成，市長盧秀燕9時準時接種。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

AZ疫苗擴大施打，今天（12日）起開始地方首長為第二、三類對象接疫苗，台中市長盧秀燕今早9時準時施打，對於桃園市長鄭文燦搶在第一個施打，是否競逐意味濃厚？盧秀燕則回應，今天一早她已經跑了兩個行程，每個人都有自己的時間安排，沒有比較；此外她也提到，對於施打AZ疫苗沒什麼猶豫，但親朋好友非常擔心，但她身為一個市長要以身作則、要帶頭注射，這是她的職責。

盧秀燕表示，配合中央政策，今天開始第二類地方首長等政務人員為疫苗接種對象，但台中市目前接種率僅有一成左右偏低，希望透過自己注射，體驗為何大家有疑慮。盧秀燕也說，注射完覺得比想像得好多，感覺跟流感疫苗差不多，也沒什麼疼痛感，但醫生也建議她預防性投藥，傍晚、明天都要吃止痛藥緩解不適，預防發寒、發熱的情況，至於其他市府同仁是否接種，她則抱持開放態度。

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根據台中市衛生局統計，除了第一線專責醫院照顧新冠病人的醫護人員之外，台中市到4月2日開放所有醫事執業人員可接種疫苗，全部統計約為5萬2000多人，但接種人數到上周僅有3374人。

▲AZ疫苗台中市接種率約1成，市長盧秀燕坦言：自己沒有猶豫，但親友很擔心。（圖／記者游瓊華攝）