新竹市長林智堅接種AZ疫苗　「感覺免疫力增強」籲構築防護網

▲新竹市長林智堅12日到新竹馬偕醫院接種疫苗，「打完覺得抵抗力增強了。」（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

AZ疫苗今擴大接種，新竹市長林智堅12日帶著部分第一線市府人員到新竹馬偕醫院接種疫苗；他表示，「沒有什麼疼痛感」，也呼籲防疫須團結，盼符合資格疫苗民眾都能接種，共同構築防護網，保護自己也保護家人。

林智堅表示，在中央政府與地方政府攜手合作下，加上國人團結一致，國內防疫有成，他也呼籲，國人要再次團結施打疫苗，身邊的朋友、家人等一起「構成防疫網」，擔任防疫小尖兵。

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新竹市衛生局表示，目前配合施打COVID-19疫苗新竹台大及新竹馬偕2家醫院，衛生局已重點輔導，包含接種流程、場所的整備作業，後續也將分批安排第二階段符合疫苗接種對象，到指定合約醫院接種。同時衛生局也積極輔導其他專責醫院，陸續增加COVID-19疫苗接種點，讓民眾就近接種。

▲接種疫苗後，健保卡將有疫苗貼紙。（圖／記者黃孟珍翻攝）

衛生局指出，自3月22日施打第一階段疫苗，竹市累計337人接種，均無不良反應，第二階段符合資格者把握機會施打，第二階段符合接種疫苗資格、且有意願者達1794位，將陸續接種。

衛生局強調，目前國內獲配之AZ疫苗為10劑型，開封後6小時有效，「非常珍貴」，一定要湊足至少10人才開打。為提高疫苗使用效益，減少疫苗耗損，接種對象請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種，務求疫苗達最大使用效益及保護功效。

此外，衛生局也提醒，疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含發燒、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、寒顫、關節痛及噁心，這些症狀通常輕微並於數天內緩解消失，為即時處理接種後發生率極低的立即型嚴重過敏反應，接種後於接種單位或附近稍做休息，並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。

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