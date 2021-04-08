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交往兩個月！神明警告她「男生玩票性質」　網見3關鍵喊：是真的

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲神明認為這男生不OK。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

遇到人生關卡、對下一步感到迷茫時，不少人會選擇找算命師指點迷津，一名女網友表示，跟男友在交友軟體上認識，交往兩個多月相處很融洽，但是前幾天千歲（五府千歲）卻跟她說，這個男生不好，是玩票性質的人，很會做表面功夫，但她認為男友很優質，不想要錯過，詢問大家「該怎麼做選擇？」

女網友在Dcard上發文，透過交友軟體認識男友，聊了半個月便約出來見面，因為對方收到兵單，雙方都不想錯過彼此，所以決定在一起，可是前幾天千歲卻跟她說，這個男生是玩票性質，表面功夫做得很好，聽到這消息讓她打擊很大，「我真的不想失去他，好不容易遇到一個對我這麼好的男生，之前的幾任在一起不到半個月就分了，只有被玩弄感情的份」。

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▲▼愛情,愛人,貓咪,情侶。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖。（示意圖／翻攝自pixabay）

她表示，家裡是開宮廟的，對於這樣的事情半信半疑，不知道應該要放棄，還是為了這段感情勇敢一點，也把事情跟男友說，對方承諾會一起努力，即使很坎坷也要一起走下去，也答應她會做出改變，但她對未來的事情仍感到不安，因此詢問，「如果這件事發生在你們身上，你們的選擇是什麼？」

貼文一出後，不少人都覺得很誇張，但也有人指出，其實透過文章中幾個關鍵字就可以判斷，「看到交友軟體這四字，就知道神明是對的」、「神明不知道是不是對的，但15天就想在一起，挺搞笑的」、「目前線索看起來神明是對的」、「先不說神明怎麼說，依照你的描述，我就覺得這個男生不ok」、「當兵，有用交友軟體，這兩個關鍵字比神明準吧」。

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