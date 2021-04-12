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Google將於6月關閉Google Shopping 購物服務

▲Google 將於 6 月關閉 Google Shopping 服務。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 公司近兩三年關閉了許多重大投資，從 ARVR、社群、現在購物應用程式也被發現默默地在 Android、iOS 平台下架，外媒目前已經取得官方回應，確認將在 6 月關閉應用程式，保留購物網站。

The Verge 報導，Google 公司正在關閉他們的行動購物應用程式，包括 Android 平台跟 iOS 平台，現在要使用的話會被引導到網頁版本。

據了解，Google Shopping 目前已經有上千家廠商提供商品在線上銷售，台灣方面可以看到除了 Google 自家商品之外，還有包括華碩、三星、小米在內的廠商，用戶可以透過 Google Pay 進行線上支付、完成購買，現在這個應用程式已經被證實關閉，Google 未來將保留 shopping.google.com 網站持續運作。

這個部分最初應該是由  XDA Developers 發現，Shopping 應用程式當中的幾串代碼中被加入了 "sunset"一詞，行內人都知道，這代表即將結束的意思。

9to5Gogole 取得 Google 公司的初步回應指出，Google Shopping 預計在今年 6 月就完整關閉，未來除了繼續運作的 shopping.google.com 網站之外，將不再提供 Shopping 應用。發言人指出：「該應用為用戶提供的所有功能都可以在 Google 官網的購物頻道中找到，我們將繼續在 Shopping 頻道和其他 Google 板塊中構建購物功能，包括 Google 官方應用。」

這兩年 Google 做了許多創新與投資，當然也關閉了許多業務，最知名的就是他們在 2019 年 3 月宣布終止 Google+ 社群平台服務。像是 2020 年 6 月則是終止關閉的免費 3D 模型展示平台 Google Poly，同年 10 月則是終止 Daydream VR 的更新。今年 2 月也宣布停止對自家雲端遊戲串流平台 Stadia 內部遊戲開發的投資。但是也有計劃死灰復燃的，像是 2020 年 2 月停止營運的 Google 眼鏡（Google Glass），同時間 MyGlass apps也從Google Play Store下架，現在似乎將朝向 AR 擴增實境的方向發展。

目前台灣方面購物網站還是可以使用、商品正常銷售，至於後續營運情形，以台灣 Google 公告為主。

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