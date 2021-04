Apple Watch勁敵Pixel Watch年底亮相　Pixel 5a僅在美日推出

▲搭載初代 Android Wear 的智慧表 Moto 360,使用圓形表面。(圖/記者洪聖壹攝)

特約記者洪聖壹/綜合報導

傳了至少三年的 Pixel Watch,今年總算有更接近上市的消息了。這次仍由知名YouTuber Jon Prosser在個人頻道與 Twitter 爆料,傳出該項產品預計今年 10 月亮相,這時間點與 Google 昨天確認的 Pixel 5a 等產品相同,不過後者(Pixel 5a)可能僅在美國、日本限量上市。

Google 針對智慧穿戴最早來自 2014 年,當年開發者打會當中發表 Android Wear 作業系統,同時攜手 Motorolla、LG、三星等廠商打造相對應的智慧穿戴,其中,Moto 360 以圓形表面、不算太厚的表身在當時受到相當大的關注。隨著第三方廠商提出的需求,Google 在 Android 8 Oreo 推出之後,於 2018 年 3 月對外宣布 Android Wear 更名為 Wear OS,這意味著 Google 把穿戴裝置獨立起來,而不是 Android 系統的分支。

而在此之後,當時有消息指出,Google 公司打算打造自己的 Pixel Watch,代工廠商很可能就是 LG 電子,然而實際上一直到 2019 年,Google 公司尚未發表過任何自家的智慧表產品,分析相關原因,其實很簡單,Google 公司並沒有能夠配合自己創意自主開發硬體的能力、技術與所需要的專利。

這件事情到了 2019 年底有了變化,該公司砸下 21 億美元收購 Fitbit,並讓 Fitbit 以獨立的形式繼續運作,很明顯的,這將代表 Google 公司針對智慧穿戴裝置已經有了最可靠的夥伴,採用 Wear OS 的 Pixel Watch 如果推出,那麼跟 Fitbit 絕對有關。

如今隨著 Google I/O 2021 將近,Android 系統、WearOS、Android Auto、Android TV 都將得到最新版本的更新。依照 Google 往年的習慣,硬體產品都將在秋季舉辦的 Made by Google 活動當中亮相,這也就是為什麼近期YouTuber Jon Prosser 在曝光 Pixel Watch 設計圖之後,更直言產品將在 10 月左右推出。

▲YouTuber Jon Prosser 曝光 Pixel Watch 設計圖,直言產品將在 10 月左右推出。(圖/取自 YouTube,下同)

從圖片來看,手錶仍是圓形表面、設計上較為輕薄,側邊有個類似 Apple Watch 表冠旋鈕的設計,估計是用來作為實體功能設計或者啟動 Google Assistant 使用。

在代工廠商方面,很可能將會由 LG 轉為三星。處理器方面可能維持使用高通的 Snapdragon Wear 4100。在 YouTube 頻道當中,Jon Prosser 透露,Google 會以“Your world at a glance”,“Your route at a glance”,“Your agenda at a glance”,“Your health at a glance”等行銷話語,來形容 Pixel Watch 整合 Google 語音助理、日曆、Gmail、健康等服務。

另一個消息是,Pixel 5a 並沒有被取消,但是僅會在美國與日本推出。原因也是 Jon Prosser 日前引述知情人士指出,由於晶片短缺的關係,Google 打算取消 Google Pixel 5a 智慧型手機,然而這項消息很快地受到 Google 的反駁。

根據美國當地媒體得到的官方聲明指出"Pixel 5a 5G 計畫並沒被取消,它將於今年晚些時候在美國和日本上市,並與去年推出A系列手機的時間一致宣布。“

這項訊息證實兩件事,第一,Pixel 5a 5G 確實因為某種原因,而改為限量推出。第二,該款手機不會在 Google I/O 2021 期間亮相。

▲Pixel 5a 年底亮相,僅在美國、日本上市。(圖/取自 VOICE)