Google I／O 2021開發者大會5月登場：關於Android 12等5大重點分析

特約記者洪聖壹／綜合報導

就在 Apple 公司宣布 WWDC 2021 於 6/8~6/12 以全線上形式呈現之後，Google 也正式宣佈 2021 開發者大會回歸，預計於美國當地時間 5/18~5/20 以全線上的形式舉辦。

Google CEO Sundar Pichai 也同時間在個人 Twitter 宣布這項消息，預告這場活動將「免費」對所有人開放。還記得上週，Google 退出了今年的 MWC 2021 世界行動通訊大會，主要原因在於考量到最初來自中國武漢的肺炎疫情COVID-19 所導致的全球旅遊限制。而今年的全球開發者大會（Google I/O）雖然回歸，但卻首度改為全線上舉辦，其實也是基於相同原因，記者更進一步整理這場活動的五個發表重點（當然可能還有更多）提供給大家參考：

一、Android 12確認 5 月 18 日亮相

從 Google 開發者網頁上面所公開的行程，今年 5 月預計公開 Android 12 的全貌，並且同步推出第一個測試版本（Beta 1），如果搭配 Google I/O 2021 的時間點，那麼就可以確認版本釋出的時間點就是開發者大會期間，至於最終版本預計到今年 9 月與最新的 Pixel 手機亮相。

二、COVID-19

針對全球防護工作來說，Google 與 Apple 公司的天才軟體工程師們首度合作，在相當短的時間設計出了一整套曝光資訊解決方案，並且隨著系統版本的更新，慢慢釋出各式新的功能，好比說機場曝光資訊。而 Google I/O 2021 期間，Google 公司很可能會提到該公司對於這塊的努力與規劃，同時也將釋出 Google Meet、Hangouts 的相關規劃。

三、AI 人工智慧與自製處理器

其實 Google 公司並不是第一次打造處理器，依照往例，該公司會打造自製處理器都是基於某種軟體服務與相關領域的計畫而推出，像是 2019 年底，Google 對外公開了可編程 54 量子位元處理器 Sycamore 引發各界譁然，或者近年針對 Pixel 手機推出的 Pixel Visual Core 影像處理器，都是基於 Google 解決某項基本需求而設計。

至於近期有消息傳出，Google 打算針對智慧型手機發表 5nm 處理器，甚至還有傳出合作廠商為三星電子，記者認為，Google 將會針對驅動 AI 的服務和相關領域有關的計劃可能性較大。

四、車聯網、物聯網與 Android TV

物聯網、車聯網是近五年來 Google I/O 著重的一個新領域，Google 探討的都是在怎麼將 AI 平台融入到其他產品當中，舉例來說，透過 Google Assistant，可以在回家之前，預先把電視、冷氣打開，當車子快接近車庫之前，車庫門就會自動感應開啟，當你起床關閉鬧鐘，Google Nest 就會提醒你今天的天氣、行程。

而面對 Apple 公司接連傳出打算製造智慧汽車的事宜，加上台灣這邊組成的 MIH 聯盟，相信 Google 公司絕對不會缺席，這場活動可能會有更多訊息釋出。

另外有關 Android TV 的消息可能跟台灣關係不太大，據傳 Google 正打算跟美國當地內容服務商合作，整合 Android 平台的音樂、新聞、教育等現有服務，推出更多更完整的示範性內容服務，該項服務也會同步到新的 Chromecast 或者甚至是 Google Nest 家族，所以如果有硬體，可能跟這方面有關。

五、可能不會有新手機發表

雖然有些媒體提到，這場活動會發表新一代中階手機 Google Pixel 5a、全新的 Pixel Buds A 耳機等產品，記者認為，硬體還是等待今年 9 月的 Made by Google 2021 吧！

正如同其他科技公司的開者大會，Google I/O 是一場純粹的技術交流，雖然先前 Google 也曾在 I/O 期間發表硬體產品，不過這場活動大家還是多關注在 Android 平台與物聯網平台的發展，畢竟這是我們每天日常生活都會接觸的。至於實際結果如何，這場活動在台灣時間 5 月 19 日正式對外開放，大家可以抽空去觀看。

＊資料來源：Google I/O