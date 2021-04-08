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每天超過430萬GB被上傳！Google重申終止無限備份同時分享備份密技

特約記者洪聖壹／綜合報導

2020 年 12 月 Google 向每個用戶宣布儲存空間政策異動，而在稍早舉辦的 Google Workspace 解密活動當中，除了重申該項政策內容，同時也說明了會這麼做的原因，並且分享一些善用雲端空間的小技巧。

Google 在過去十年內，已經累積超過數 10 億的 Gmail、Google 雲端硬碟和 Google 相簿用戶，姑且不論用戶是否重複，是否還在使用，每天上傳到Gmail、雲端硬碟和相簿的資料量，就有超過 430 萬 GB。相簿目前也存放了超過 4 兆張的照片，為了應對使用者高速成長的需求，Google 也必須要在這樣的存取空間內做一些調整，以確保 Google 可以繼續的專注、投注資源跟心力，讓這些產品可以更符合未來的使用需求。

自 2021 年 6 月 1 日起，如果你的 Google 相簿當中是以「高畫質」與「快速備份畫質」選項備份的內容，以及透過協作內容製作應用程式新建立或編輯的檔案，例如 Google 文件、試算表、簡報、繪圖、表單以及 Jamboard，都將計入 Google 帳戶儲存空間。針對 Google Workspace for Education 的儲存空間，也將在 2022 年 7 月正式採用 100 TB 的集區雲端儲存空間上限規定。

除此之外，Google 將以新制管理閒置帳戶，或者超過 Gmail、雲端硬碟、相簿用量上限的帳戶。如果用戶已有 24 個月未使用 Gmail、雲端硬碟、相簿等任一服務，或者用戶的儲存空間用量已經連續 24 個月超過上限，Google 會從這些帳戶中刪除該用戶儲存的內容。

「這是企業營運長久的方式，我們沒辦法改變付費的事實。」

不過這不代表「沒有免費空間可以使用」，根據 Google 官方公告，目前每個 Google 帳戶均有 15 GB 的免費儲存空間配額，由 Gmail、Google 雲端硬碟和Google 相簿共用。對一般用戶來說，如果資料管理習慣良好，15GB 還是足夠可以因應多數需求，Google Workspace 客戶解決方案專家馮剛 (Samuel Feng)也在這次的分享會當中，提供一些雲端素材管理的小技巧：

技巧一，會建議用戶隨時替自己的儲存空間做健康檢查，像是 Google 雲端硬碟的左下角，可以看到現在存儲的狀況，也有個人估算的時間。

技巧二，高速消減不需要的檔案：例如在 Gmail 打上“has:attachment larger:10M” ，系統就會跳出超過 10MB 的電子郵件，緊接著你可以按照檔案類型好比說 *.zip、*.excel、*.PDF 或者文件等等類型來逐步刪減相關檔案。藉此釋放雲端空間。

技巧三：前往 Google One 可以快速檢查多餘已經捨棄、大型的檔案夾已刪除，這樣可以讓 Gmail、Google 相簿與 Google 雲端硬碟快速釋出空間。

技巧四：快速判別與刪除照片，這是今年 6 月即將推出的新功能，可以幫用戶篩選太暗或者模糊的照片。

技巧五：透過單一檔案進行協作，避免開啟多個檔案，或者共用檔案PDF，這樣就不用上傳多個不同修訂版 PDF。

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