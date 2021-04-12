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美國學者籲美台強化經濟關係　因應中國心理統戰

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊進行遠海演訓。（圖／CFP）

▲中國習於對台文攻武嚇，近日則以遼寧號在台灣外海附近操演，升級區域緊張。（圖／CFP）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電

美國3位知名的中國專家近日投書表示，北京首要目標非武統台灣，而是嚇阻台獨並靠長期心理戰削弱台灣人反抗意志。美方不應只專注軍事威脅，也應強化與台灣的經濟關係。

中國遼寧號航艦編隊近日在台灣附近操演，共機也自4月3日起連9天擾台，升高台灣海峽情勢。面對中國軍事威脅，外交部長吳釗燮近日與外媒茶敘時指出，若中國來襲，台灣將會奮戰到底。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、何瑞恩（Ryan Hass）及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）8日投書美國全國公共電台（NPR），呼籲外界不要炒作台海戰爭風險，這只會有助中國。

投書指出，美國越來越多官員與專家示警，中國可能對台灣發動攻擊，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）近日預測，中國侵台威脅可能在未來10年，甚至是6年內發生。他們認為中國正為入侵、武統台灣作準備，一旦具備所需能力就會行動，但類似「末日預言」應被好好檢視。

投書表示，北京近年來逐漸失去耐心，為實現野心，行徑日益具侵略性。除了大舉投資提升軍事能力，也動用全方位能力，在不觸發衝突下加大對台施壓力道。中國行為走向雖令人不安，但將此推斷成大災難的前奏是個錯誤。

中國目前和可預見之未來的優先重點是嚇阻台獨，而非強迫統一。北京在為長期統一目標做準備的同時，也有信心能達成嚇阻台獨的短期目標。

投書提到，外界過度放大中國國家主席習近平一席「兩岸政治分歧問題不能一代一代傳下去」的發言。自毛澤東以來，中共每任領導人都展現統一決心，且現年已67歲的習近平，不太可能親眼目睹台灣是否會在外界推定的2049年期限前被大陸統一。

此外，投書指出，部分中國人士雖主張時間所剩不多，北京應用武力統一台灣，但習近平一直抵擋這股壓力。在最新的「5年計畫」中，北京重申推進「兩岸關係和平發展」政策，延續胡錦濤時代論述。

投書說，北京有誘因避免戰爭，最主要的是試圖武統台灣極有可能引爆與美國衝突，且類似衝突很難不擴大至台海以外區域。此外，對台灣動武有損中國的區域與國際形象，鄰國會因中國對區域穩定造成的威脅心生警戒，也會導致習近平處理國內迫切問題資源與注意力的分散。

有鑒於上述原因，中國選擇另一條道路。投書表示，北京近年來動用一系列工具，目的是嚇阻台獨，並逐漸削弱台灣人民抵抗統一的意志力。這包含吸引台灣頂尖工程師人才出走、在國際上孤立台灣、挑動台灣社會對立、發動網路攻擊及展現軍力等。

這項手法是以成語「瓜熟蒂落」作為指引，這麼做雖比戰爭來得費時，但對北京來說風險與代價都較小。

不過，中國確實對台灣構成動態威脅，美台必須強化嚇阻戰爭能力，但眼前威脅不只存在軍事方面，也存在心理方面。炒作中國對台威脅只是幫北京的忙，台灣人需要的是能對未來產生信心的原因，而非被提醒他們的弱點。

投書呼籲，美國決策者若想幫助台灣，不能只是專注在軍事威脅上，而是需要讓美台經濟關係走向現代化。除了協助台灣多元化經營貿易關係，也應提供平台讓台灣得以在國際舞台上獲得尊嚴與尊重。

投書還指出，美台部分工作勢必須以安全為主軸，但這是必要完成工作的起點，而非終點。北京必然會提出反對，但美國聚焦於經濟、外交倡議都在「一中政策」範圍內，歷來多屆政府都是如此定義。

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