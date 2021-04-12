快訊／苗栗榔頭雙盜抓到了！砸玻璃劫60萬黃金　2匪田埂中被捕

▲1名頭戴全罩式安全帽男子，7日晚間持榔頭砸破銀樓櫥窗，搶走60多萬元金飾後，被接應的同夥載往巷子逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市區一家銀樓7日晚間發生銀樓搶案，1名劉姓嫌犯，頭戴全罩式安全帽，手持鐵槌敲破櫥窗玻璃，伸手抓了一把金飾，被另1名騎機車接應的謝姓同夥載往巷子逃逸，初步清算損失60多萬元，警方漏夜偵辦，積極調閱監視器過濾可疑人車，鎖定對象後將2嫌緝捕歸案。

▲男子一手持鐵槌，另一手一把抓起近60萬元的金飾後逃逸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方漏夜偵辦，於24小時內鎖定犯嫌身分，9日拘捕劉姓、謝姓2名搶匪到案，詢問後依搶奪罪移送苗栗地檢署偵辦，經聲押獲准，全案宣告偵破。

警方調查，劉姓、謝姓犯嫌生性狡猾，犯案前利用不同車型及車牌設置斷點，企圖影響警方偵辦方向，並多次前往觀察地形，在外步行期間全程戴安全帽及口罩，犯案後選擇巷弄交織區域逃逸，並將犯案機車、安全帽及變裝衣物棄置偏僻處所，規避警方查緝。

▲▼警方24小時內鎖定嫌犯身分，9日掌握行蹤，在一處田埂間逮捕嫌犯。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，劉嫌警覺性極高，一開始矢口否認犯行，經同仁提示證據，要求他「敢做敢當」，始突破心防坦承犯案；據調查時表示，外出均會刻意繞路走田埂，原想不易遭發現，經警方抽絲剝繭掌握後，9日就在劉嫌進出田埂埋伏逮捕，逮捕時劉嫌驚慌失措，並連夜至竹南地區順利起獲遭搶埋藏於該處之金飾6條。

▲▼2嫌犯案後，狡猾的將機車棄置於後龍溪河床涵洞內，安全帽及衣物也丟棄郊外；警方破案後還取出剩下的6條金飾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方還說，2嫌犯案後將機車棄置於後龍溪河床涵洞內，棄置地點水深約有半身高，經專案小組涉水並出動拖吊車取出，並於10日上午協請苗栗縣山城救援協會於河床溪水中擴大搜尋，順利起獲遭歹徒犯案時安全帽、衣褲等贓物。2人也將依搶奪罪移送苗栗地檢署偵辦。

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