傳蘇貞昌故意不讓林佳龍辭職　李彥秀驚覺一件事

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀50死，交通部長林佳龍請辭，傳出行政院長蘇貞昌故意不批辭呈，讓林繼續成為箭靶，避免燒到自己身上。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，面對一場奪走50條人命，「我們才驚覺執政黨跟我們想的不一樣…」。

李彥秀表示，一場奪走50條人命，造成兩百多人受傷的重大鐵道事故，她看到了如何救死扶傷，如何協助家屬善後、如何回覆交通運輸、如何撫慰國人、如何做好事故調查、如何檢討個案和咎責、如何做好台鐵後續的改革，避免讓悲劇再次發生。

李彥秀說，但是這幾天在國會的質詢，在媒體的報導上，「我們才驚覺執政黨跟我們想的不一樣…」

她感嘆，台鐵看到，如何推卸責任給包商？交通部看到，如何甩鍋給行政院？行政院看到，怎麼解釋普悠瑪事件後，行政院沒有行政怠惰…，相同的是，「他們都看如何維持自身的形象，甚至是派系爭奪利益，戀棧權位」。

「面對不幸的悲劇，你看到了什麼？」李彥秀說，決定你在什麼位子上，也決定你的人格。

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