　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蘇貞昌故意不讓林佳龍辭職　李彥秀驚覺一件事

▲▼立法院交通委員會 交通部長林佳龍 太魯閣號重大事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台鐵太魯閣號事故釀50死，交通部長林佳龍請辭，傳出行政院長蘇貞昌故意不批辭呈，讓林繼續成為箭靶，避免燒到自己身上。對此，國民黨副秘書長李彥秀表示，面對一場奪走50條人命，「我們才驚覺執政黨跟我們想的不一樣…」。

李彥秀表示，一場奪走50條人命，造成兩百多人受傷的重大鐵道事故，她看到了如何救死扶傷，如何協助家屬善後、如何回覆交通運輸、如何撫慰國人、如何做好事故調查、如何檢討個案和咎責、如何做好台鐵後續的改革，避免讓悲劇再次發生。

李彥秀說，但是這幾天在國會的質詢，在媒體的報導上，「我們才驚覺執政黨跟我們想的不一樣…」

她感嘆，台鐵看到，如何推卸責任給包商？交通部看到，如何甩鍋給行政院？行政院看到，怎麼解釋普悠瑪事件後，行政院沒有行政怠惰…，相同的是，「他們都看如何維持自身的形象，甚至是派系爭奪利益，戀棧權位」。

「面對不幸的悲劇，你看到了什麼？」李彥秀說，決定你在什麼位子上，也決定你的人格。

其他人也看了這些...

證實收到林佳龍辭呈　蘇貞昌：現在不討論這個
蘇貞昌為太魯閣號意外鞠躬道歉　「緊盯台鐵改革」
國民黨揭：蘇貞昌緊握局長人事權　曾阻擋「台鐵改革推動小組」

振興一下我們的美麗

ET快訊
她生下6.5kg巨嬰！5年後現況曝光
東區大地主離婚！妻「月拿50萬+18間豪宅」協議書曝
快訊／台鐵又傳意外！男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不改國徽改黨徽　時力籲內政部：勿強迫國人擁抱威權國徽

國民黨揭：蘇貞昌拖延批辭呈　林佳龍淪全民憤怒箭靶「稻草人」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

傳蘇貞昌故意不讓林佳龍辭職　李彥秀驚覺一件事

AZ疫苗有血栓副作用　北市府：使用賀爾蒙製劑女性多留意

議員籲別在228騎一日北高　柯文哲：你的建議我可以聽或不聽

「建國黨徽當然有中華民國元素」　朱立倫：不要沒事找事做

軍方機密雷達車遭洩漏　國防部坦承「文宣投稿作業欠當」

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

侯友宜：卸任時只求一句「你做得不錯」　不然當總統有意義嗎？

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

不改國徽改黨徽　時力籲內政部：勿強迫國人擁抱威權國徽

國民黨揭：蘇貞昌拖延批辭呈　林佳龍淪全民憤怒箭靶「稻草人」

改黨徽真相？李來希揭「民進黨正在挖墳」：請國民黨退出修憲委員會

傳蘇貞昌故意不讓林佳龍辭職　李彥秀驚覺一件事

AZ疫苗有血栓副作用　北市府：使用賀爾蒙製劑女性多留意

議員籲別在228騎一日北高　柯文哲：你的建議我可以聽或不聽

「建國黨徽當然有中華民國元素」　朱立倫：不要沒事找事做

軍方機密雷達車遭洩漏　國防部坦承「文宣投稿作業欠當」

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

侯友宜：卸任時只求一句「你做得不錯」　不然當總統有意義嗎？

屏東縣東港溪脫惡名！水污染嚴重→中度　稽查543案違規罰1471萬

2狗超認真攬客！　網見最右邊「吐舌柴工讀」笑噴：偷懶扣罐罐

慶祝兒童節！5汪開「拆家同樂會」　見媽露同款吐舌憨笑

謝國城少棒／幸恆瑋滿貫砲比首轟嗨　廖信棠想看齊偶像陳偉殷

蔡瑞雪被狂罵「整形臉好醜」　無奈嘆：看了很傷心難過！

霍建華看老婆火辣床戲！林心如尷尬走開：有點怪怪的

節水抗旱！　南投縣府大樓天然湧泉開放民眾取用

客家大院桐花季起跑！賞花取龍泉水求財庫　5月4日辦祈雨法會

「情侶」直播「老漢推車」！女主持人傻眼...尷尬喊：很興奮啊

「小白」變身手機當沖達人　曝手機5分鐘操作勝率達85％技法

低胸大眼妹「建國高賣玉蘭花」網暴動！　本人是她！背後殘酷事實曝光

政治熱門新聞

快訊／三讀！「房地合一2.0」7月上路

扁馬蔡任內台鐵傷亡人數曝　網驚：一比較真的嚇死人！

影／狂女喊「槍決蔡英文」竟是國中師！　曾拍奇特教學片冒名台師大

陳歐珀提案設「太魯閣號紀念碑」　李貴敏轟：撫卹還沒發搶著建？

王定宇同居風波滿月　妻子李淑吟首曝心情

她指控蔡英文主使太魯閣事故謀殺彭文正　火速被網友報案

太魯閣頭七...內政部要國民黨改黨徽

內政部出招勸調整黨徽　國民黨：英、美政黨也有國徽元素

黑心廠商拿新標案　柯文哲怨司法效率差

內政部要求改黨徽　侯友宜嘆氣3秒：太魯閣事件昨天才頭七

東新營造7年48件政府標案內容曝光　花蓮縣17億、行政院也有1.3億

蘇貞昌為何不批林佳龍辭呈？　陳亭妃：不捨這麼好的部長

國民黨徽與國徽太像　內政部：宜適度調整

「自然人憑證」新增5項服務　新生兒出生登記今起可上網申辦

更多熱門

相關新聞

大家都同意台鐵改革，但怎麼改？

大家都同意台鐵改革，但怎麼改？

太魯閣事件發生後，諸多政府官員和學者拋出了「台鐵公司化」的議題，並提出七大方向，認為公司化可以解決台鐵目前的問題。先說，台鐵產業工會支持改革，但是公司化是否能夠徹底解決台鐵問題，需要更細緻的對話與討論。

別再只說「改革無上限」了！

別再只說「改革無上限」了！

蘇貞昌為何不批林佳龍辭呈？　陳亭妃：不捨這麼好的部長

蘇貞昌為何不批林佳龍辭呈？　陳亭妃：不捨這麼好的部長

台鐵真的沒救了嗎？

台鐵真的沒救了嗎？

如何鍛鍊心理肌力？

如何鍛鍊心理肌力？

關鍵字：

李彥秀蘇貞昌林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

即／男遭普悠瑪輾過「肢體分離」當場亡

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面