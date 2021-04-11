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加拿大潛艦「壓載水艙」測試中壓壞　國防部報告：準備再服役9年

▲▼加拿大皇家海軍「維多利亞級」常規潛艦 「科納·布魯克號」（Corner Brook）壓載水艙測試中破裂。（圖／翻攝自維基百科）

▲加拿大皇家海軍「維多利亞級」常規潛艦 「科納·布魯克號」（Corner Brook）壓載水艙測試中破裂。（圖／翻攝自維基百科）

記者林彥臣／綜合報導

加拿大皇家海軍「維多利亞級」常規潛艦 「科納·布魯克號」（Corner Brook）經過多年維修，原本預計在2020年重新服役，但是負責下潛、上浮作用的「壓載水艙」在測試期間破裂，而且可能造成永久性的損壞，也幾乎等於宣告這艘潛艦「永久喪失作戰能力」。

根據加拿大版《星島日報》報導， 維多利亞級潛艦於1998年從英國二手購入，但購入以來這些潛艦花費在修理的時間，比海上航行的時間還多。

其中「科納·布魯克號」命運最坎坷，2011年，布魯克號在卑詩省海域觸礁後，潛艦遭嚴重撞擊並損壞，其後該潛艦一直停靠港口進行維護和保養。2019年8月，停靠在維多利亞時，也曾爆發大火。

加拿大內部審查報告中指出， Babcock Canada公司從2008年起為加拿大4艘「維多利亞級」潛艦服役提供服務與支持。去年3月，「科納·布魯克號」在Babcock Canada公司進行測試時，布魯克號的主壓載水艙發生破裂。政府最近把Babcock Canada公司合約延長至2023年。

2020年8月6日，國防部副部長在報告中提到，因為測試團隊試圖透過施加壓力來加速主壓載水艙的排水，人為錯誤令主壓載水艙過度加壓並導致破裂。現階段即使進行了修理，其中的一些損害仍將持續存在，海軍須要進行監測。

報告強調，保持主壓載水艙的結構完整性是潛艦運作的必要條件，潛艦是通過主壓載水艙的注水或排水來現實潛艦下潛或上浮，一旦失去穩定，潛艦就可能無法浮出水面。

但報告中也強調，布魯克號已經進行維修和升級，該潛艦處於更現代化、更先進的狀態，準備日後繼續服役9年。

加拿大高級軍事採購官員表示，布魯克號主壓載水艙最近已經測試成功，計劃在今年夏季重回海上。

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