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超噁！鹹酥雞驚見「炸蝸牛」　老闆反嗆：就在九層塔上有啥辦法？

▲▼臨江夜市,通化夜市,鹹酥雞,夜市小吃（圖／記者蔡玟君攝）

▲鹹酥雞是不少台灣民眾的最愛。（圖／資料照）

實習記者周依儒／綜合報導

許多鹹酥雞攤都有各種新奇炸物，不過日前一名網友表示，他吃鹹酥雞吃到一半，居然發現裡面有一隻被炸熟的蝸牛，詢問了鹹酥雞老闆娘後，竟得到老闆娘的荒謬回覆「蝸牛又不是我能控制的」，讓網友氣得發文大罵「我們活該吃到？」，再跑去Google評論留下負評！

▲炸蝸牛鹹酥雞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

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▲鹹酥雞裡面吃到炸蝸牛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO在臉書社團《爆料公社公開版》上發文表示，昨晚和男友吃鹹酥雞吃到一半，男友發現裡面有一隻蝸牛，起初原PO還不信，仔細一看後發現真的是蝸牛，讓她瞬間反胃。隨後原PO便和男友走到鹹酥雞攤，希望老闆娘下次多注意，且還特意等到現場其他客人都不在之後才小聲告知，但沒想到老闆娘的態度卻讓人超傻眼！

▲鹹酥雞裡面吃到炸蝸牛。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲老闆娘態度讓人不敢恭維。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO指出，老闆娘一開始看到他們的態度就不佳，劈頭就問「有什麼問題嗎？」，聽聞有蝸牛後竟也不是道歉，居然理直氣壯的說，「有蝸牛不是我們能控制的啊！你現在整包拿來我也沒辦法啊，啊九層塔裡面就會有蝸牛，我是不是以後都不要賣九層塔了？」惡劣態度讓人傻眼。

▲炸蝸牛鹹酥雞。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲原PO氣到去Google留下評論。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

原PO無奈表示，她能理解菜裡面多少會有小蟲子，但這隻蝸牛的體積確實不小，加上老闆娘的態度真的太讓人生氣，「這是什麼態度啊，你不能控制，難道我們吃到活該嗎？ 小聲跟你講，還對我們大小聲，自己都面子都不要了嗎？要的只是一個不好意思，要的是一個態度，搞的好像我們活該吃到！」

貼文一出後也引來許多網友批評，「買鹹酥雞遇過送東西的，倒沒遇過送蝸牛的」、「絕對是店家沒洗九層塔」、「鹹酥雞附贈胡椒鳳螺」、「在法國吃過，台灣居然也有啊」、「法式鹹酥雞」、「有蝸牛還好，現在會洗淨九層塔的店家不多了」、「太大隻的蝸牛了吧」。

 
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關鍵字：

鹹酥雞蝸牛炸蝸牛九層塔

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