家人過世吃素！叫「純素外送」竟來葷食鹹酥雞　她咬下哽咽：破戒

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名謝小姐因家人過世決定吃素，但她沒想到外送平台上標榜「純素食」的鹹酥雞、天婦羅，送來居然是葷的，讓她氣到哽咽落淚。實際上門查證，店家根本沒店面也沒有招牌，卻在平台上掛火鍋店、滷味攤等名目，疑似幽靈廚房。新北市衛生局已上門稽查三次，要求業者改善衛生環境，否則可開罰6萬到2億元罰鍰。

▲▼謝小姐指控店家給的鹹酥雞是雞肉塊，而天婦羅含有魚漿。（圖／東森新聞）

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謝小姐對《東森新聞》控訴，講到激動處不禁哽咽，「可是沒想到他們這樣子，破壞我的戒律、我的一種心意，所以我是非常難過。」

謝小姐訂餐時都有反覆確認，選擇「純素」料理才安心訂購。但仔細看外送平台，這家65元的鹹酥雞跟45元的天婦羅，上面還標榜「蔬食料理」。她說，「我咬下去一口看到肉絲，我想說不對勁。」

謝小姐因家人過世吃素，但指控店家居然給的鹹酥雞是雞肉塊，而天婦羅含有魚漿，但她已經吃了一口才發現。她說，有吃到一點點天婦羅，「我有儘量吐出來，我還是很生氣，我已經吃素三個多禮拜，我沒想到會吃到葷的」；她向外送平台反映對方「不痛不癢」，所以給店家一顆星評價。

更誇張的是，謝小姐還發現平台上另一家火鍋店、素食炸物滷味、素食鹽酥雞，平台註明的地址都一樣。記者循地址上門發現外頭擺了一堆冰箱，店家卻沒有招牌，敲門也無人應門，疑似幽靈廚房。衛生局已上門稽查三次，要求業者改善衛生環境，否則可開罰6萬到2億元罰鍰。

▼鹹酥雞、天婦羅標榜「蔬食料理」。（圖／東森新聞）



▼店家沒招牌，疑似是外送平台的幽靈廚房。（圖／東森新聞）

▼謝小姐出面哽咽控訴。（圖／東森新聞）

