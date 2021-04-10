女子胖10公斤百萬鑽戒卡手指　消防出動「破壞剪」才搞定

記者魏有德／綜合報導

福州一名女子8日前往當地消防隊求助，一枚價值30萬元人民幣（約120萬元新台幣）的鑽戒卡在她的右手中指上，在家試了很多種方法都摘不下來，手指甚至已經紅腫發黑，有截肢危險。消防員獲悉情況後，藉由牙籤撐開的一點縫隙，使用「油壓破壞剪」才成功剪開戒環，讓女子鬆一口氣。

▲福州一名女子半年內胖10公斤，導致手上百萬鑽戒卡住拿不下來。（圖／翻攝中新網）

這名女子表示，這枚價值30萬元的戒指一直都戴在手上，由於這半年胖了20斤（10公斤），想要摘除時才發現卡在手指上摘不下來，用力拉扯的作用下，這枚戒指越卡越緊，手指開始呈現發黑腫脹的現象，這才趕緊前往消防隊求助。

▲消防人員使用各種工具，試圖將戒環剪斷。（圖／翻攝中新網）

從消防人員拍攝的影片可以發現，3至4名消防員圍在這名女子身旁，先是使用一根牙籤穿過手指和戒環，形成一點縫隙，然後開始用尖嘴鉗及老虎鉗等小型工具，試圖剪開戒環，過程中，消防人員還不斷安撫該名女子，「再堅持一下，一會兒就好。」

▲消防人員最後使用破壞剪，小心翼翼的在戒環上開一個小洞。（圖／翻攝微博）

最後，消防人員拿出救災時常用的「油壓破壞剪」，小心翼翼的將戒環開了一個小洞，這才成功將「無法自拔」的鑽戒取下，讓所有人鬆了一口氣。