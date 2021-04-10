血腥鎮壓600死！緬甸軍宣布：示威活動減少　「2年內」舉行選舉

▲ 西北部塔茲鎮示威者7日與安全部隊發生衝突。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

緬甸爆發軍事政變後，憤怒的民眾上街抗議，在安全部隊強硬鎮壓之下，據報已有逾600名平民喪生。軍政府9日宣布，由於人民盼望和平，且示威活動逐漸減少，將在2年內舉辦選舉。這是2月1日軍方接管政府以來，首度提出民主時間表。

《路透社》9日報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在首都奈比多召開記者會說明，國家正在恢復正常，政府部門及銀行很快就會全面恢復營運，「抗議活動減少是因為盼望和平的人們的配合，我們對此表示欣賞。我們請求人們與安全部隊合作，幫助他們。」

紹敏通宣稱，軍方截至目前記錄248人死亡，還有16名警察被打死，且否認安全部隊向示威民眾使用自動武器。但緬甸政治犯援助協會（AAPP）數據指出，截至當地時間8日晚間，已有614人遭到安全部隊殺害，包括48名兒童，另有2800人遭到拘留。

仰光附近的勃固（Bago）9日也發生流血事件，有目擊者看見軍隊向抗議者發射子彈、手榴彈，至少10具屍體被堆疊起來。當地媒體指出，當天至少20人死亡，多人受傷。由於該區域被軍隊封鎖，無法掌握確切傷亡人數。

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