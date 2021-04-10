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消防員救火到一半…房屋竟瞬間倒塌！現場畫面曝　4人遭活埋殉職

▲▼房屋燃燒瞬間倒塌　4消防員殉職。（圖／翻攝自YouTube／matichon tv）

▲房屋倒塌瞬間多人遭活埋。（圖／翻攝自YouTube／matichon tv）

記者張方瑀／編譯

消防員是個風險極大的職業，泰國就發生一起意外事故，從曝光的影片看到，當時他們正在一處幾乎已經燒毀的建築旁滅火，結果房屋卻瞬間倒塌，多名還在裡面搶救受困者的消防員來不及逃跑，最後造成4名打火英雄殉職的慘劇。

根據泰國當地媒體報導，消防人員3日下午6時左右接獲報案，曼谷一棟3層樓的商業建築起火，起初他們從外圍灑水順利控制住火勢，但目擊者表示，有居民還被困在房子裡，所以就有一小組消防員立刻整裝進入尋找。

義消透露，他們接到通知說，二樓有名受困工人被火燒傷，大約10多名消防人員分頭進入搶救。不過，當時消防員已經發現屋子已經有點裂縫，所以下令撤退，結果這棟三層樓高的房子就在瞬間倒塌，揚起大量塵土。

負責單位表示，這場意外造成1名住在二樓的工人嚴重燒傷不治，還有4名消防員來不及逃生而殉職，詳細起火原因目前仍在調查。

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