快訊／AZ疫苗月底開放自費「免收160元」　指揮中心下午2時說明

▲AZ疫苗月底開放自費「免收160元」，指揮中心下午2時說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日為因應新冠肺炎疫情召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情及防疫作為等事宜。AZ疫苗開放醫護人員施打以來，接種率不如預期，指揮中心將評估4開放有出國需求者自費接種，最快4月底就可打。公費疫苗轉自費，除了免收疫苗處理成本費用160元外，還有哪些項目免收費，下午2時有望一併說明。

台灣目前共取得2批、31.62萬劑AZ疫苗，分將於5月31日與6月15日到期，但截至4月9日，僅有2萬1807人接種。指揮中心本週宣布於4月12日起擴大施打，將中央及地方政府防疫人員與高接觸風險工作者納入，累計可接種人數來到61.3萬人。在施打2、3天後，指揮中心也會評估開放自費施打，滿足商務人士、留學生需求。

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指揮中心發言人莊人祥表示，依照以往案例，公費轉自費疫苗研議不收160元疫苗處理成本費，但疫苗採購成本費用需由民眾自費。另外，還給付醫院掛號費、診察費、注射費、藥事服務費，還有施打疫苗証明費用，未來新冠疫苗也會比照辦理。至於民眾自費打一劑究竟需要多少基本費用？則有待確認後再對外公布。

指揮中心統計，截至目前國內累計194,521例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含192,516例排除)，其中1,054例確診，分別為938例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、1018人解除隔離、26人住院隔離中。