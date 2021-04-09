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台灣之光！藝人「黑面」大兒子林俊毅獲國光獎章　總統接見！

▲藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，獲蔡英文總統接見。 。（圖／黑面提供，以下同）

▲藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，蔡英文總統接見。 。（圖／黑面提供，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

國內以幽默出名的主持界藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，8日在總統府接受蔡英文總統接見。

▲藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，獲蔡英文總統接見。 。（圖／黑面提供，以下同）

▲▼黑面大兒子林俊毅獲國光獎章。

▲藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，獲蔡英文總統接見。 。（圖／黑面提供，以下同）

藝人「黑面」靠著幽默風趣的主持功力活躍於台灣秀場，而他的大兒子林俊毅則是教育界中闖出了一番名號。除了在教育界頗負盛名外，也在大學擔任的講師，其發明的教育系統先後得到波蘭、加拿大、日本、韓國等發明競賽金牌及專利，在國際的舞台上發光發熱，可謂是台灣之光。

▲藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，獲蔡英文總統接見。 。（圖／黑面提供，以下同）

▲▼立法院長游錫堃、高雄市長陳其邁表揚。

▲藝人「黑面」林郁順的大兒子林俊毅，獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，獲蔡英文總統接見。 。（圖／黑面提供，以下同）

因此他不但獲頒國立高雄師範大學優秀學生，受立法院長游錫堃接見及高雄市長陳其邁的表揚，今年更獲頒國際傑出發明家「國光獎章」，在總統府接受蔡英文總統接見。

黑面父子雖在不同領域發展，但是各自闖出一片天。林俊毅也期許自己對學生影響，可以進一步地延伸到協助青少年求職。為了幫助青年朋友更快速找到適合自己的職涯，他除了分享自身的創業經驗，更利用其研發的分析系統為學生診斷各方面的學習潛能，目前已於高雄市正義中學成立「學習力分析中心」，期盼能造福更多學子。

藝人黑面表示「孩子的成就，是爸媽的驕傲，但別忘記取之於社會、用之於社會，有能力要幫助更多需要幫助的人。」所以林俊毅也投身公益，長期支持兒福聯盟與家扶基金會，幫助國內外弱勢的家庭與孩童，希望讓教育更有意義和價值。

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