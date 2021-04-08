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口罩國家隊加利拿大陸口罩交差　業者撇責：在官商群組先有提問

▲▼口罩國家隊之一的加利公司負責人林明進。（圖／記者黃宥寧攝）

▲口罩國家隊之一的加利公司負責人林明進。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、邱中岳／台北報導

口罩國家隊的成員加利公司，涉嫌輸入大陸製的口罩共計467萬多片，混充國家醫用口罩後遭起訴，士林地院今天開庭，加利公司負責人坦承虛偽標示，但否認有詐欺以及違反藥事法的情況，負責人與妻子也在8日前往士林地院開庭，離開時面對媒體詢問則不發一語。

口罩國家隊成員之一的加利公司負責人林明進，因涉嫌輸入大陸製口罩467萬8千片，混充國家徵用的實名制醫用口罩遭起訴，林明進與妻子在8日上午與辯護人一起出庭，並當庭坦承虛偽標記產地，但否認詐欺藥事法等情事。

林明進開庭時說道，當時國家隊徵用口罩成立一個通訊軟體群組，成員有行政院、工業局以及衛生福利部等官員，但廠商提出質疑「同業進口非醫用口罩，轉換成醫用口罩，是否違法？」但長官統一回答「廠商要具有醫療器材許可證，產品符合國家規範」。

但法官續問，輸入口罩前有再詢問官員確認嗎？林則表示，當時沒有人有疑義，所以認為口罩都是合法的。林的辯護人表示，被告沒有詐欺犯意，也沒有施用詐術，並不是徵用口罩就供應大陸製的口罩，而是7月底才開始供應，認為應屬於民事爭執。

對於原料使用熔噴布的狀況，林則解釋，政府的熔噴布都在倉庫，全部都沒有動過，辯護人當場也提供證明，扣案的口罩送檢驗，檢驗出口罩過濾效能高達99%，通過徵用的95%標準，證明提供給國家隊的並非不良口罩。

全案將於19日下午再度開庭，屆時將調閱林明進的查扣手機，並檢視群組的對話訊息，在8日庭訊後，林明進低調與妻子離開，現場也不願意發表任何意見。

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