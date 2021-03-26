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列結婚1條件喊「時代不同了」　網友一看噓爆：那妳等到老吧！

▲▼鑽戒,結婚,新人,夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO列出的結婚條件被網友噓爆。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／邱茀濱報導

「現在時代不同了！」一名網友在臉書列出結婚1條件，指出男方若沒有房子，她是不可能答應求婚的，同時透露身邊的朋友都是住新房，而且都是男方父母贊助頭期款，讓她很羨慕。貼文曝光後掀起網友熱議。

原PO在「靠北婚姻2.0」發文強調說，如果男方沒有房向她求婚的話，她是不可能會答應的，因為自己不可能進去另一半家做免費勞力、應付每天做不完的家事，「我也是人生父母養的」。

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原PO稱，她身邊的朋友結婚都是住新房，而且也都是男方父母贊助買房頭期款，甚至有些新人還不用每月繳房貸就有新房住了，讓她很是羨慕，並坦言「現在時代不同了，現在結婚的前提就是男方要先有房」。

貼文一出，不少網友留言酸說，「那妳慢慢等喲~有能力和智慧男人要娶賢內助，不是娶來老婆當花瓶」、「自己住也是要做家事打掃啊！難不成叫老公又養家又打掃。便宜都讓你佔盡了。最好等到有房再嫁，等到天荒地老，等到老」、「現代時代不同了，要買房要男女雙方一起出」、「有房的男人應該也看不上妳吧」。

另外，也有人說，「台灣房地產靠生男兒的來帶動了」、「不買房就不結婚，妳房仲喔？」、「有病的公主駕到」、「現在公主病怎麼那麼多」、「妳可以回到古代」、「好想大笑....別結了！自己在家過日子，應該會比較適合你哦」。

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