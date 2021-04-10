青梅營養價值曝…助消化、除油膩　專家再揭「果酸多」

▲南投縣梅子節時間加長，5月9日前在信義鄉農會梅子夢工廠舉辦食農教育。（圖／南投縣政府提供）



記者許展溢／綜合報導

青梅酸酸甜甜，是許多人的愛，農委會指出，青梅為多年生落葉果樹，盛產期為每年3月下旬至4月下旬，產地集中於南投縣、台南市、高雄市及台東縣等，青梅的營養十分豐富外，還能能消除油膩、幫助消化。

農委會說明，青梅營養含鈣、鈉、磷、鐵等礦物質及多種有機酸，果形多近圓形，其所含的「果酸」是水果中較多的一種。青梅經過醃漬、曝曬、加熱或加工後，能消除油膩、幫助消化。國內青梅生產主供加工，喜愛青梅清爽酸甜口感的民眾，都可以趁著產季，在家自製梅製品，常見的作法像是脆梅、Q梅、紫蘇梅、梅醋、梅酒等。

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農糧署中區分署表示，中部梅主要種植於信義鄉、水里鄉、仁愛鄉及國姓鄉等地，雖說梅子營養豐富，但不適宜直接食用，建議可依梅成熟度不同，加工成脆梅、Q梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醬、梅醋、梅酒等各種不同風味的梅製品，是一種強鹼性的食品，能平衡人體的酸鹼值，為現代人保健養生的最佳選擇。

▲東區分署表示，媒合產地梅農與蜜餞業者合作。（圖／台東縣政府提供）



農糧署東區分署則指出，因青梅鮮果採收後不耐久貯，大部分須經通路商協助收購後，送至加工廠加工或是少數由梅農自行加工販售，更透過青梅廠農契作計畫，媒合產地梅農與蜜餞業者合作，在台東縣卑南鄉成立蜜餞加工廠，藉由與梅農直接契作模式，以穩定產地價格，提升梅農收益。

南投縣政府提到，青梅是南投縣主要經濟農作物之一，栽培面積約1,379.31 公頃占全國面積32%，年產量更高1萬4,432公噸，也高居全國青梅產量的1/3 以上，均居全國之冠，產期可到5月初。南投縣政府表示，2021年南投縣梅子節化整為零，將活動加寬、多元化，時間加長，5月9日前在信義鄉農會梅子夢工廠舉辦食農教育-手作青梅及來去山上煮一餐等系列活動，報名參加活動者，除可獲消費折抵券、還可免費品評台灣第一家「說故事」的農村酒莊釀造的梅酒。