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青梅營養價值曝…助消化、除油膩　專家再揭「果酸多」

▲▼青梅,梅子。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣梅子節時間加長，5月9日前在信義鄉農會梅子夢工廠舉辦食農教育。（圖／南投縣政府提供）

記者許展溢／綜合報導

青梅酸酸甜甜，是許多人的愛，農委會指出，青梅為多年生落葉果樹，盛產期為每年3月下旬至4月下旬，產地集中於南投縣、台南市、高雄市及台東縣等，青梅的營養十分豐富外，還能能消除油膩、幫助消化。

農委會說明，青梅營養含鈣、鈉、磷、鐵等礦物質及多種有機酸，果形多近圓形，其所含的「果酸」是水果中較多的一種。青梅經過醃漬、曝曬、加熱或加工後，能消除油膩、幫助消化。國內青梅生產主供加工，喜愛青梅清爽酸甜口感的民眾，都可以趁著產季，在家自製梅製品，常見的作法像是脆梅、Q梅、紫蘇梅、梅醋、梅酒等。

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農糧署中區分署表示，中部梅主要種植於信義鄉、水里鄉、仁愛鄉及國姓鄉等地，雖說梅子營養豐富，但不適宜直接食用，建議可依梅成熟度不同，加工成脆梅、Q梅、紫蘇梅、陳年梅、梅醬、梅醋、梅酒等各種不同風味的梅製品，是一種強鹼性的食品，能平衡人體的酸鹼值，為現代人保健養生的最佳選擇。

台東縣長黃健庭與議長饒慶鈴前往延平鄉鸞山村了解梅子開採產量與收購狀況，同時以竹竿拍打梅樹體驗採收過程。（圖／台東縣政府提供）

▲東區分署表示，媒合產地梅農與蜜餞業者合作。（圖／台東縣政府提供）

農糧署東區分署則指出，因青梅鮮果採收後不耐久貯，大部分須經通路商協助收購後，送至加工廠加工或是少數由梅農自行加工販售，更透過青梅廠農契作計畫，媒合產地梅農與蜜餞業者合作，在台東縣卑南鄉成立蜜餞加工廠，藉由與梅農直接契作模式，以穩定產地價格，提升梅農收益。

南投縣政府提到，青梅是南投縣主要經濟農作物之一，栽培面積約1,379.31 公頃占全國面積32%，年產量更高1萬4,432公噸，也高居全國青梅產量的1/3 以上，均居全國之冠，產期可到5月初。南投縣政府表示，2021年南投縣梅子節化整為零，將活動加寬、多元化，時間加長，5月9日前在信義鄉農會梅子夢工廠舉辦食農教育-手作青梅及來去山上煮一餐等系列活動，報名參加活動者，除可獲消費折抵券、還可免費品評台灣第一家「說故事」的農村酒莊釀造的梅酒。

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