傳盤商大量收購「好壞香蕉」價差20倍！　農委會：將請公平會調查

▲蘇震清質詢香蕉產地價跟消費端落差大。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

立法院經濟委員會今（7日）邀請農委會主委陳吉仲率台肥公司、台農發公司及台農投公司等3家公司董事長就經營績效等報告並備詢，立委蘇震清爆現在香蕉產地價1根剩1元，跟超商1根賣20元，差了20倍太離譜，是「人為操控」。陳吉仲坦言確有其事，只是無法在立院直接說是哪間公司、哪個人。

蘇震清拿一串香蕉說，連好幾天接到香蕉農電話，北農每公斤16、17元，產地價8至10元左右，有上中下極品，好的一公斤剩6元，壞的剩2、3元。陳吉仲則說「不可能。」蘇震清強調，3月20日就反映過，一定要注意，價格一定會跌，因為會有「人為操控」。陳吉仲回應，不會否認產地跟消費地價格差這麼多。

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▲對於香蕉崩盤說，陳吉仲強調沒有。（圖／記者許展溢攝）



蘇震清說，農糧單位至今眼看價格從3天前12元變到現在6元，大家都說都跟農糧署說了，且指名哪家公司在壟斷，問難道你們不知道？認為這是人為操控農委會要加把勁。陳吉仲透露，南部有個群組都有在討論怎會不知道，「我們會去解決，無法在這說某間公司某某人。」

媒體追問下，蘇震清表示，價格遠低於成本，本來就是崩盤，因為沒道理差這麼多，農民成本1根出去成本是1元，跟超商1根20元，差20倍太離譜。

陳吉仲表示，香蕉每公斤目前在北農批發價18元，扣掉運費、催熟等價格6元，回到產地還有12元，不排除少數香蕉確實價格較低，這部分價格都有掌控價格，反映的是「長期結構問題」，有時產地價跌，消費地為何沒跟著下來，是要嘗試去解決的。

▲胡忠一表示，6元是品質差的下蕉。（圖／記者許展溢攝）



農糧署長胡忠一指出，香蕉分「上中下」等級，現在南部產地上蕉價格每公斤約8至10元，南部中蕉價格每公斤8至9元，中部上蕉價格每公斤12元，至於蘇震清提到的每公斤6元，是品質最差的下蕉。對於蘇震清崩盤說，陳吉仲強調「沒有」，這只是長期產銷結構問題。

農糧署說明，是因為有盤商到產地用很低的價格購買所有的香蕉，品質好壞都有，接著向立委抱怨價格很差，要農委會將價格拉高賺價差，只是這完全不合理，因為按照一般做法，品質好就有好價格收購，而不是不管好壞，都有好價格販售，今天就會請公平會調查。