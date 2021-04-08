統聯客運開入台南「小東地下道」車頭被削半　警回應了

▲1部統聯大客車8日晚誤駛台南市北區小東地下道機慢車道，大客車車頭撞上台鐵橋墩，整個車頭被「削半」卡在車道入口動彈不得，幸好無人傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1部統聯大客車8日晚上9時4分許，誤駛入台南市北區、東區交界處的小東地下道機慢車道，大客車車頭撞上台鐵橋墩，整個車頭被「削半」卡在車道入口動彈不得，台南市消防局據報前往救援，幸好車上無乘客，未造成傷亡。

台南市消防局119報案台，8日晚上9時4分許，接獲北區小東地下道附近大樓民眾報案，有輛統聯大客車開錯車道，駛進地下道的機慢車道，車頭撞上台鐵橋墩卡住，消防局得知是大客車出車禍，擔心車上可能有大量乘客受傷，馬上派出公園等消防分隊消防人員及救護車趕往救援。

消防人員趕到後，發現統聯大客車上只有1名司機，幸好沒有乘客，司機也未受傷，而鬆一口氣。台南市警五分局據報後趕往現場了解事故原因，並維持交通秩序，交通事故處理小組也到場調查事故原因。

▲統聯大客車卡在台南市北區小東地下道機慢車道，影響車流與交通。（圖／翻攝自台南小大事）

據黃姓司機說，他準備開車到轉運站，出發前往台北，不知為何開錯車道了。黃男驚魂未定說，這條路他每天開，不知為何還會開錯車道，直至車頭猛烈撞到橋底，「碰」好大一響，才發覺開錯車道了。

警方初步調查，這輛統聯大客車司機從小東路東向西行駛，到小東地下道時，居然駛入側邊的機慢車道，車子頓時撞擊機慢車道上方的台鐵橋墩，大客車車頭上方嚴重凹陷，像是車頭被削掉一半似的。幸好車上尚未搭載乘客，否則後果恐不堪設想，真是不幸中大幸。

台南市警五分局到場調查，並協助將統聯大客車拖離及善後、疏導車流交通。目前真正肇事原因及相關責任由警方調查處理中。

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