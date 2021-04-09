2月性騷3月尾隨！屏東變態男等她下班　新婚甜姐兒慘遭殺害

記者吳世龍、林冠吟／屏東報導

屏東萬丹鄉8日驚傳假車禍擄人殺害案！一名29歲的曾姓女子昨晚獨自騎車回家，行經大昌路時竟遭黃嫌所駕駛的自小客車衝撞後擄走，警方獲報後9日在空屋發現曾女，但曾女已明顯死亡。據了解，曾女新婚一年，在通訊行上班時認識黃嫌，黃嫌疑似追求曾女不成，在今年2月、3月時分別曾尾隨、觸摸曾女，讓曾女嚇得報警，屏東分局長劉清俊表示，當時皆有受理並告誡過黃嫌，惟因黃嫌非曾女親故，無法申請保護令。

▲萬丹命案黃嫌曾在今年2、3月時騷擾過曾姓女子，但因非曾女親故而無法申請保護令。（圖／記者吳世龍攝）



屏東萬丹鄉8日驚傳假車禍擄人殺害案件，29歲曾姓女子8日自行騎車回家，沿途遭黃嫌所駕駛的自小客車故意衝撞後擄走，等到9日警方發現曾女時，曾女已明顯死亡。

據悉，長相甜美的曾女新婚不久，在通訊行上班，和黃嫌疑似因業務過程有所接觸而認識。黃嫌疑似因愛慕女子，多次追求未果，今年2月5日，在曾女上班的通訊行觸摸曾女；更在隔月18日尾隨她，還會在通訊行門口等她下班，讓曾女嚇得報警。

屏東分局長劉清俊證實此事，並強調當時警方皆已受理，依法將黃嫌送辦並口頭告誡黃嫌，惟因黃嫌並非曾女的男朋友或丈夫，無法申請保護令。黃嫌也疑似在將曾女殺害後主動投案，但其供詞反覆且不願交代曾女去向與犯案動機，全案已依妨害自由與殺人罪嫌，將黃嫌移送法辦。

▲▼屏東萬丹8日驚傳擄人殺害命案。（圖／記者吳奕靖翻攝）