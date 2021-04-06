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「溪湖金錢豹」槍擊命案　大哥示意小弟開槍無期徒刑定讞

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲「溪湖金錢豹」槍擊命案，大哥與小弟均判無期徒刑定讞。（圖／視覺中國）


記者吳銘峯／台北報導

有「溪湖金錢豹」之稱的彰化小莓KTV視聽館槍擊命案，主動投案的槍手郭政霖，坦承射殺李姓死者，但檢警發現，是在場的郭男大哥賴金城事先授意，因此將2人起訴。案經法院審理後，一二審均將2人判處無期徒刑，更一審也是判處無期徒刑。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

本案發生於2018年1月初，自稱是竹聯幫會長的39歲男子李源翔，當晚應當地村里長邀請，前往「溪湖金錢豹」。李男喝酒後，覺得自己先前入獄，都是因為賴男在檢警前翻供，因此李男打電話給賴男質疑，並嗆聲說要殺害他。

經營薑母鴨火鍋店的賴男（60歲）越聽越火，又擔心李男真的上門尋仇，隨即召集37歲郭男等小弟3人，開車前往小莓視聽館，找前來續攤的李男談判。賴男拿出子彈已上膛的手槍，交給郭男藏放在腰背。眾人抵達KTV後進入包廂，賴男坐在李男身旁，2人一言不合，開始爭吵，此時賴男站起身離開，李男跟著欲起身，槍手郭男隨即掏槍上前，站在李男前方2.23公尺處，朝左胸近距離開1槍，李男心臟、肝臟與主動脈大量出血，當場倒臥血泊，送醫不治。

案發後檢警進行追緝，槍手郭男帶槍投案，檢警調查後，認為郭男大哥賴男，也有殺人犯意，並交付手槍由郭男執行，因此依照殺人罪嫌，對2人提起公訴。

一二審均認定2人犯殺人罪，重判無期徒刑。案經撤銷發回，更一審仍認定2人有罪，考量2人對於他人性命之輕忽，在包廂內有多數人在場之情形下，直接開槍擊殺被害人，行兇之手段殘暴，對社會治安及民眾心理所生之危害甚鉅，謀殺情節重大，禍亂治安甚鉅，誠為法治社會之敵人，且造成死者生命消逝而蒙受永無法回復之損害，並造成死者家屬失去至親之悲痛非微。另外2人犯後也未和解，因此還是重判無期徒刑。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

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