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社會 社會焦點 保障人權

「大奶妹回來囉」情色廣告藏玄機　19歲弟指揮23歲兄販毒遭逮

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲楊姓兄弟在網路以術語兜售毒品，警方喬裝買家將其逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大日前在通訊軟體群組裡，發現一則以「大奶妹妹回來囉」為題的疑似賣淫訊息，經實務經驗研判，刑大發現其實是販毒術語，遂喬裝買家佯稱購買毒品，與賣家楊姓男子見面後立即上前壓制，當場查獲K他命等毒品，並透過指認再逮捕藥頭胞弟。全案移送台中地檢署，檢方近日偵結依販賣第三級毒品起訴，這對兄弟恐面臨7年以上有期徒刑。

台中市刑大表示，為規避警方查緝，販毒集團常會以「暗語」描述毒品訊息，例如K他命多會以女性詞彙稱呼。警方喬裝買家談好以6000元進行交易，待楊男（23歲）掏出毒品後，一旁警網立即上前逮捕，在他身上查獲K他命1包及「毒茶包」5包，並全盤托出是受胞弟（19歲）指揮販毒。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼警方將楊男約出來見面，在其身上搜出K他命等毒品。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方前往楊男住處搜索時，楊男深怕年邁老父知道闖了大禍，還央求警方返家搜索時不要太激烈，「怕爸爸受不了」，警方也在胞弟住處再查獲小惡魔毒咖啡包1包及毒茶包11包。台中市刑大分析，為躲避警方鎖定，毒品包裝花樣百出，從印製卡通人物、俏皮圖案的「毒咖啡包」，連知名涼茶品牌都被偽裝成毒品，但包裝再怎麼搶眼也難敵警方鷹眼。

台中市刑大指出，不論是毒咖啡包或毒茶包，都是混合型的新興毒品，成分複雜，可能導致使用者生理反應混亂，「連運毒小蜜蜂都不敢喝」。混合型毒品常見於年輕族群，家長應留意家中是否有出現此類無成分標示、保存期限、生產公司的即溶包飲品，警方強調，會持續加強查緝毒品犯罪，維護市民安全的生活環境。

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