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地檢署前打人！男持角鋼、辣椒水攻擊輪椅女　律師陪投案

▲▼王姓女子在士林地檢署門口，遭到謝姓男子伏擊，謝男攻擊完畢後隨即到派出所投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓女子在士林地檢署門口，遭到謝姓男子伏擊，謝男攻擊完畢後隨即到派出所投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

9日上午11時許，1名女子輪椅由律師陪同，因侵占案件前往士林地檢署開庭，但到了地檢署門口遭1名男子伏擊，持角鋼朝女子腿部重擊後逃逸，保全見狀追了出去，但最後仍被逃脫，事後謝嫌主動到派出所投案。

警方調查，68歲的王姓女子，上午11時許由律師推著輪椅陪同，前往士林地檢署開侵占案件的庭，到了門口遭27歲的謝姓男子伏擊，先朝女子噴辣椒水後，再持角鋼朝女子腿部脛骨重擊。

▲▼王姓女子在士林地檢署門口，遭到謝姓男子伏擊，謝男攻擊完畢後隨即到派出所投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王姓女子在士林地檢署門口遭到伏擊，士林地檢署的蘇姓保全見狀緊急追了出去。（圖／記者邱中岳翻攝）

王女被打後，謝姓男子轉頭逃逸，士林地檢署蘇姓保全見狀追了上去，但雙方追逐到地檢署的停車場後，還是讓涉案的謝男逃離，謝男則是跑到士林分局蘭雅派出所投案。

但因士林地檢署為天母派出所轄區，警方將謝嫌轉送天母派出所偵訊，謝嫌雖主動投案，但早已備好律師在旁，面對警方訊問也始終不發一語，最後依照傷害罪嫌送辦。

據了解，王女與謝男並無關係，檢警調查背後原因，士林地檢署檢察長朱家崎立刻指派檢察官介入處理，保存相關事證，也對盡責的蘇姓保全予以嘉許。

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