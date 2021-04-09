高雄翁接「客服電話」慌了　警急回：阿北等我們，不要亂走

▲高雄7旬老翁接獲詐騙集團來電，所幸員警幫忙打電話向電信公司確認，辛苦累積的積蓄才沒有被詐騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名74歲的老翁8日上午9點多，著急的撥打鳳山分局成功所的電話求助，聲稱接獲來自中華電信的客服來電，表示他的名下遭不明人士冒名申請門號，並且積欠了2萬多元電話費，對方告知老翁必須快點轉帳到電信業者帳戶，否則電話將無法使用，警方接獲電話後深怕老翁依照指示匯款，趕緊派員到場協助老翁向電信公司求證，這才保住了老翁辛苦累積的積蓄。

警方指出，這起事件發生在8日上午，當天鳳山分局成功所接獲老翁報案，擔心他因為徬徨會依照詐騙集團的指示，前往銀行匯款，員警在電話中說：「阿伯您先在家等我們，不要亂走喔」，一方面通知2位巡邏員警到場，用自身手機撥打中華電信客服，協助確認該筆門號的真偽，經過員警查證張姓老翁名下根本沒有歹徒聲稱的門號，客服也證實老翁並未積欠電話費。

員警憂心老翁再次遭詐，連忙查詢網路上的相關案例向他解說，透過積極求證還有多方宣導，老翁這才安心，並保住2萬多元存款，警方這回即時阻詐，老翁事後不斷感謝，很肯定高雄警方的努力；鳳山分局成功所所長吳育圃也呼籲大眾，接獲類似案件可撥打165或110請求協助以免遭受詐騙。

▲高雄7旬老翁接獲詐騙集團來電，所幸員警幫忙打電話向電信公司確認，辛苦累積的積蓄才沒有被詐騙。（圖／記者黃子倩翻攝）

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