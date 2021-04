▲5點30多分時臉書當機。(圖/記者葉國吏翻攝)

記者葉國吏/綜合報導

今(9)日清晨早上5點32分時,社群網站臉書Facebook突然當機,電腦版出現「Sorry, something went wrong」的錯誤訊息,手機版則無法載入。無獨有偶,跟臉書同家公司的IG也跟著當機,頁面出現「Oops, an error occurred.」的錯誤訊息。當機一直到5點45分才陸續恢復。

