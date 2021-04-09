LinkedIn爆資安疑慮　「5億用戶個資」登駭客論壇拍賣

▲繼臉書之後，LinkinIn也傳出資安疑慮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

臉書日前才被爆出5.3億用戶個資外洩，被上傳至駭客論壇後，沒想到微軟旗下專為商務人士成立的社群平台領英（LinkedIn）也傳出資安疑慮，大約5億用戶個資遭放到駭客網站上拍賣，LinkedIn也隨即發聲明證實。

據資安媒體《CyberNews》報導，LinkedIn目前在全球共有7.4億用戶，有惡意人士抓取其中5億名會員的公開資料，甚至將這些放到駭客論壇上拍賣，還附上2百萬筆紀錄證明這些是真實的，包含用戶ID、姓名、電子信箱、電話號碼、工作單位，以及其他社群帳戶等。

針對用戶資料遭駭客取得外洩，LinkedIn於8日發官方聲明表示，確實有會員資料被拿去拍賣的情形，目前正在調查網路上販售的LinkedIn相關用戶數據內容，發現這些資料是來自於多個網站與公司的集合而成，以及從LinkedIn網站上取得的公開資料。

此外，LinkedIn也強調，這不算是資料外洩事件，並非是LinkedIn內部外洩了用戶個資，且並沒有用戶的隱私資料遭到洩漏。同時官方也警告，若有人在未取得用戶同意情況下，嘗試獲取用戶個資並用在其他目的，LinkedIn將會阻止並且追究責任。

安全情報公司IntSights分析師保羅（Paul Prudhomme）表示，個資外洩影響甚鉅，因為有心人士可以利用員工的資料來企圖攻擊企業。他指出，全球在疫情期間遠距工作占很高的比例，也使得資安危險性相對提升。