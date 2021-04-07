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台中少女「裸躺望高寮」！遭6人輪流灌醉扒光　遊客目睹嚇報案

▲▼望高寮成改裝機車危險駕駛好地點，屢傳肇事，警方加強取締。（圖／民眾提供）

▲望高寮是夜景勝地，但因為案件頻傳，已成警方治安重點。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

台中20歲蕭姓男子2019年在臉書結識一名16歲少女，讓對方住到自己家中，不料後來家裡遺失2000元，他懷疑是少女行竊，竟夥同女友、5名友人將人押往望高寮，再灌酒扒光少女衣物，丟包在山區，直到隔天有遊客發現報案，全案才曝光。台中地檢署偵結後，7日依妨害自由等罪將蕭男4人起訴。

根據檢警調查，蕭男2019年10月在臉書認識年僅16歲的被害少女，同月18日就讓對方到家中投宿。不過，少女離開後，蕭發現2000元現金不翼而飛，懷疑是對方行竊，竟找來陳姓、洪姓、陳姓男子，以及謝姓少年、張姓少女等友人，在同月30日設下「鴻門宴」，約少女到KTV唱歌。

當時少女不疑有他，帶著友人到逢甲商圈一家KTV赴約，怎料到了現場，只看到蕭男一行人手持棍棒等候，卻不見邀約的張姓少女，嚇得她趕緊拉朋友逃跑，一路跑到附近賣場3樓躲藏。不過，幾人很快追上，將少女重重包圍，帶往附近小巷質問。

當時少女一再解釋沒偷錢，但蕭不信，還恐嚇「不跟我們走，就押走你朋友！」少女見對方人多勢眾，只好點頭同意，隨即被毛巾矇住雙眼、載往望高寮。到場後，幾人開始在現場飲酒作樂，逼少女陪酒。少女擔心不從被施暴，只能配合，怎料一路被灌酒到凌晨5點，醉死在地上。

蕭男一行人見狀，不僅脫光少女的衣服，還拿走她的手機、衣服和鞋子，再將人獨自留在望高寮山區，隨後揚長而去。不久後，有熱心遊客路過發現，趕緊打電話報案，才讓少女免於險境。

檢方偵辦時，幾人坦承有將人帶到望高寮喝酒，但否認拿走衣服、手機。不過，檢方調閱監視器畫面，加上被害少女、證人指證歷歷，仍認定蕭等4人違反兒少法、涉犯妨害自由等罪，7日依法起訴。

 
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